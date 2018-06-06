"Лицо после бухни": фото Анастасии Волочковой в ванной вызвало жаркую реакцию соцсети

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения в Сети под своим последним фото.

На своей странице в Instagram балерина поделилась снимком, на котором она запечатлена в ванной, Волочкова сделала селфи в зеркале лишь в яркой футболке. Она прорекламировала косметику для лица.

Однако подписчики отметили, что лучшая для нее косметика – перестать пить алкоголь, и тогда лицо будет выглядеть свежим.

"В майке выглядишь лучше, чем без нее. Но лицо все равно видно, что после бухни", "Откажитесь от спиртного, и будет вам мгновенный результат", "Да, ночные пляски еще те были", "Судя по твоему лицу, ни одна косметика не поможет", - писали юзеры.

Ранее фанаты жестко раскритиковали фигуру Волочковой.