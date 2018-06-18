"Парикмахеру надо пизд*лей дать": Ирина Шейк ужаснула фанатов сменой имиджа

Известная модель Ирина Шейк сменила имидж, и тут же столкнулась с волной возмущения и критики от поклонников.

На своей странице в Instagram известная модель выложила фото, на котором позирует с новой прической - свои длинные волосы Шейк укоротила до каре, сделав концы "рваными", кроме того, отпустила "жиденькую" челку.

Одни подписчики понадеялись, что она одела парик, другие же жестко раскритиковали новый образ манекенщицы.

"Что с волосами, боже", "Вообще не идет, зачем все испортила", "Как после болезни", "Прическа ужас", "Парикмахеру надо пизд*лей дать", "Надеюсь это парик", "Это же пизд*ц", - недоумевали подписчики.

Ранее Ирина Шейк соблазнила фанатов откровенными снимками в кружевном белье.