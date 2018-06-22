Финалистка "Голоса страны-8" Анна Тринчер рассказала о роли в сериале "Школа"

Актриса и финалистка "Голосу країни-8" Анна Тринчер снялась во втором сезоне сериала "Школа", исполнив роль героини по имени Ната.

"Не могу не поделиться радостью с читателями - во втором сезоне в жизни моей героини появится музыка. Меня же зрители знают не только как Нату из сериала "Школа", но и как певицу Анну Тринчер, финалистку "Голосу країни". У Наты в сериале также появится мама, которая очень похожа на мою родную. Они обе такие же настойчивые, уверенные и сильные женщины, которые объединяют всю семью. Думаю, многим зрителям будет интересно наблюдать за интригами, которые будут происходить в учительской. Сложные отношения между учителями приведут к неожиданным последствиям", - цитирует артистку ТСН.

Тринчер созналась, что популярность и сцена были ее заветной мечтой с раннего детства, которая исполнилась благодаря съемкам в сериале "Школа".

"Мы недавно встречались с подругой мамы, и она рассказала мне о том, что пересматривала видео с моего дня рождения 10 лет назад. На видео я всем гостям праздника заявила: "Вот увидите, очень скоро никто не сможет послушать радио и не услышать мою песню". После этого я убедилась в том, что мысли и мечты материальны", - поделилась воспоминаниями девушка.

Юная певица созналась, что творчество и школу ей совмещать весьма непросто, однако педагоги относятся с пониманием к активным съемкам знаменитости.

"Признаюсь, из-за плотного съемочного графика мне трудно было совмещать уроки в школе и творческие занятия. Кроме того, у меня не очень дружный класс. В коллективе, который не работает как один организм, очень трудно творить, работать и учиться. А накануне выпускного мы очень поссорились, из-за чего придется выпуск праздновать отдельно, ведь никто не хочет уступать. Но стоит отметить, что с преподавателями у меня все отлично, они понимают меня как личность и позволяют развиваться и успевать сдавать экзамены.

Напомним, недавно начались съемки второго сезона первого украиноязычного сериала "Школа" про актуальные проблемы подростков. Производством ленты занимается "1+1 Продакшн" по заказу телеканала "1+1".

Напомним, ранее Анна Тринчер принимала участие в детском Евровидении, но не вошла в первую десятку.