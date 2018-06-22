"Как ты, кишка, уже надоела". Ани Лорак покрасовалась в белом платье, фото

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в белом длинном платье.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали более 50 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Как ты, кишка, уже надоела, мелькать перед глазами!", — написал kireew278. "Как всегда суперская!", — считает 997tana. "Красивая кошечка", — отметила ksenia.reuka2112.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам исполнительницы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".