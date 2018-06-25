Группа "Звери" отказалась выступать на фестивале из-за непрофессионализма украинцев

Российская группа "Звери" отменила выступление на киевском фестивале Atlas Weekend, которое было запланировано на 4 июля.

"Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль", - говорится в сообщении музыкантов в Instagram.

В ответ одному из подписчиков музыканты написали, что уже собрали чемоданы для поездки в Киев, но все пришлось отменить.

В комментариях пользователи выражали свое сожаление в связи с отменой выступления россиян на фестивале и признавались, что планировали идти на мероприятие только из-за группы "Звери".

"Вы были поводом ехать на этот фест", "Ребят, если что-то можно изменить! Мы вас ждем!", "Ужасно жаль. Как долго я вас ждала и снова моя мечта далека. До слез просто",- написали фанаты группы.

Напомним, Atlas Weekend в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля. Принимать фестиваль будет киевский экспоцентр ВДНХ.

Как ранее сообщалось, лидер российской группы "Звери" Роман Билык заявил, что, когда приезжает в Киев, в первую очередь идет на Андреевский спуск, потом гуляет по Софийской площади и улице Михаила Грушевского.