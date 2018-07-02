"Фигура вообще огонь!": Леся Никитюк поразила фанатов фото в купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась отдыхать в Грузию, и, видимо, решила отдохнуть в бассейне или заняться спа-процедурами.

На снимках, которые Леся опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в купальнике бежевого цвета с аппликациями из розовых цветов. Пляжный наряд подчеркнул постройневшую фигуру ведущей.

"Вкусный грузинский Хинкалин", - шутливо назвала себя Леся.

Поклонники восхитились формами ведущей, отметив, что она заметно похудела, и выглядит великолепно.

"Вааау. Очень красивая! Фигура вообще огонь!", "Аппетитные хинкали", "Фигура великолепная!", "Обалдеть как ты похудела", "Боже, какая фигурка", "Какая конфетка!", - расхвалили подписчики.

Ранее Леся Никитюк показала длинные ноги-"небоскребы" в мини.