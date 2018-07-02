В "ловушке" над землей: с Бейонсе произошел конфуз на концерте

Культовая американская певица Бейонсе попала в неприятную ситуацию во время концерта в Варшаве в рамках гастрольного тура On the Run II, в котором она находится вместе со своим мужей рэпером Джей Зи.

Ролик конфуза был опубликован на YouTube-канале Random Video Serviss. Под конец концерта Бейонсе выступала на подвесной конструкции, которая вышла из строя, и зависла в нескольких метрах над сценой.

На видео заметно, что певица после недолгого разговора стала аккуратно спускаться по лестнице, которую приставили, чтобы высвободить Бейонсе. Она двигалась очень бережно, стараясь не упасть - на ней был плотный костюм и ботфорты на высоких каблуках.

Раньше Бейонсе и Джей Зи сняли провокационный клип.