Внезапно в 41 год умер участник группы The Black Keys

В США на 42-ом году жизни скончался басист американской рок-группы The Black Keys Ричард Свифт.

О его смерти на своей странице в Instagram сообщил вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах.

"Сегодня мир потерял одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Теперь он со своими мамой и сестрой. Я буду скучать, друг", - написал Аэрбах.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Публикация от Easy Eye Sound (@easyeyesound) 3 Июл 2018 в 6:38 PDT

Свифт на гастролях The Black Keys выступал с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста, а в группе The Shins он играл на клавишных с 2011 года.

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