Умерла еще одна экс-участница телешоу "Дом-2"

В России продолжаются смерти известных по участию в телепроекте "Дом-2" людей; на этот раз в чужом доме мертвой была обнаружена 20-летняя Полина Лобанова.

Официальная версия гласит, что Лобанова покончила с собой: когда тело девушки обнаружили в ванной вокруг нее валялось множество пустых блистеров из-под таблеток, пишет StarHit.

О смерти девушки, снимавшейся в скандальном реалити-шоу, рассказала ее старшая сестра Василиса.

"Ребят, Полина умерла. Помогите! 20 лет, зайка моя", - написала девушка в социальной сети, добавив, что никак не может поверить в случившееся.

1 июля Полине Лобановой исполнилось 20 лет. Василиа Лобанова рассказала, что Полина хотела самостоятельности и недавно съехала от сестры, добавив, что не знакома с человеком, в чьей квартире нашли тело ее сестры.

"У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили", - поделилась старшая сестра умершей.

Полиция не спешит оглашать причину гибели звезды телешоу, но в предварительных версиях указывается вероятность передозировки наркотиками - такую версию высказал экс-бойфренд Полины Дмитрий Тальбов. По его словам, ночь Полина провела в ночном клубе, под утро ей стало плохо, и ее отвез к себе домой один из парней. Там она и скончалась.

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Напомним, ранее экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк была найдена мертвой возле окон здания элитного жилого комплекса на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже. Она переехала в элитную новостройку совсем недавно.