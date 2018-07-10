Молод, горяч, холост: Виталий Козловский поставил точку в слухах о воссоединении с экс-невестой

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, и публично рассказал о своем семейном статусе.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он позирует в синих шортах и с оголенным торсом.

"I'm single", - коротко на английском описал он свой семейный статус, дополнив хештегом #freeman ("свободный человек").

Отметим, что днями ранее артист под фото с экс-невестой Раминой Эсхакзай написал, что они "друг друга отпустили на все четыре стороны".

Напомним, в сентябре 2017 года Козловского бросила невеста, звезда шоу "Холостяк" Рамина Эсхакзай – она мотивировала расставание тем, что не готова к созданию семьи.

Ранее Козловский обратился к бывшей в стихах.