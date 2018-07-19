"Из какого концлагеря сбежала?": Ольга Бузова шокировала поклонников худощавым видом

Российская певица Ольга Бузова поделилась с фанатами снимком с Турции, который вызвал жаркие обсуждения в комментариях.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в черном купальнике на фоне моря – Бузова приехала в Анталию, чтобы дать несколько концертов, заодно и отдохнуть у воды.

Однако поклонники не оценили фигуру певицы – они назвали ее чрезмерно худощавой, и посоветовали набрать вес.

"Из какого концлагеря сбежала?", "А что она свои ребра выставила? Ужас, как же она меня бесит", "Костлявый ушастый гоблин на фото", "Тебе надо немного поправиться, ты посмотри, ребра видны", "Худая ужас. Либо ты живот так втянула что аж ребра треугольником стали. Не красиво, Оля!", - критиковали юзеры.

Другие же встали на защиту певицы, и отметили, что ей не стоит слушать хейтеров.

"Моя идеальная! Обожаю", "Как всегда красотка", "Красивая у тебя фигура, не слушай их", - защищали певицу поклонники.

Ранее Ольга Бузова поразила фигурой в полупрозрачном боди.