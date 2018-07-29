"Игры в толерантность": Бронюк объяснил, как Украине избавляться от "совка"

В Украине декоммунизацию (в том числе переименование улиц) нужно было проводить на заре независимости, а не "играть в толерантность", считает лидер группы "ТИК", певец и общественный деятель Виктор Бронюк.

"История — это такой инструмент для политиков, с помощью которого они всегда объясняли какие-то процессы, которые происходили в прошлом, в свою пользу. Так что нам, жить всем этим архаичными пережитками? Если этот памятник (установленный во времена советского режима, — ред.) имеет какую-то культурную ценность, пусть стоит, но не надо делать на нем особого акцента. Не думаю, что он будет кому-то особенно мешать", — заявил он, отвечая на вопрос во время чата в "Главреде".

По его мнению, сейчас Украина пожинает негативные плоды из-за своего бездействия в этом вопросе в самом начале независимости.

"Если бы все это произошло, как в странах Балтии в 90-х годах, мы бы сегодня не имели такой проблемы. А так, мы до сих пор этим занимаемся. И как только приходят выборы, кто вытягивает эти темы, кто-то - защищает "русский язык" ... От кого его защищать? Его что, кто-то оскорбляет или обижает? Но, видите, это даже стало поводом для войны", — говорит музыкант.

Бронюк отметил, что Украина пережила период советской тоталитарной системы, поэтому для того, чтобы разобраться в спорных вопросах необходимо интересоваться историей.

"Мы должны быть образованными. Мы должны самоидентифицироваться, чтобы нас уважали в Европе и цивилизованном мире. Мы должны четко определить: кто мы, чего мы хотим, куда мы хотим двигаться. Если мы ждем, что кто-то с Востока или с Запада придет и построит нам государство, то — не будет этого! Все — только в наших руках и зависит только от нас", — добавил певец.

Напомним, ранее Бронюк рассказал, что спел бы Путину в лицо.