"Ноги бесконечны": Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть серию фотографий, на которых запечатлена на отдыхе в Беларуси.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. на отдых артистка привезла с собой пуанты – она будет участвовать в новом сезоне "Танцев со звездами", и, видимо, решила потренироваться на досуге.

Так что рыжеволосая красотка демонстрирует не только потрясающую фигуру, но еще выдержку и растяжку.

"Ноги бесконечны", "Восхитительная! Великолепные пуанты", "Крутой попец", "Великолепно выглядите! Вы такая молодец!", - отреагировали поклонники.

Ранее Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов стройной фигурой.