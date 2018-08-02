Карпа рассказала, чем "украинское пуканье лучше российского"

Некачественные вещи в украинской культуре постепенно отсеются, уверена писательница, певица группы Qarpa и культурный дипломат Ирэна Карпа.

Такое мнение она высказала во время чата на "Главреде".

Отвечая на вопрос, закончится ли в Украине тренд на показной патриотизм, она отметила: "Это нормальный процесс. Показуха и говно отсеется, качественные вещи останутся. Хочется верить".

При этом Карпа с сожалением констатировала, что некачественные вещи тоже останутся: "Чем-то же надо кормить потребителей майонеза-и-кетчупа, чтобы не умерли без российской эстрады. Но лучше уж это пуканье пусть будет украинским и платит здесь налоги (надеюсь)".

Писательница также рассказала о своем отношении к представителям украинской эстрады – таким как Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и другие – которые сейчас живут и выступают в России.

"Никак не отношусь. Они вне моего культурного поля. Как тот же майонез-и-кетчуп. Но если уж бросаться камнями, то стоит видеть, что происходит в (не шоу) бизнесе тоже. Просто эти у всех на виду. Помните, что каждый раз, когда поднимается громкий скандал, за вашей спиной проводят значительно более гадкие сделки, и масштабы не сравнить", – посоветовала Карпа.

Ранее актриса театра и кино Ольга Сумская заявила, что украинизация необходима, но не радикальными методами.