Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: слепые прослушивания

Голос Країни 11 сезон 6 выпуск 28-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 4 выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел 28 февраля в 21:00 на 1+1. Это предпоследний выпуск слепых прослушиваний, и некоторые тренеры уже почти набрали себе команды для тренировочного лагеря.

На шоу придет один из бывших участников прошлых сезонов шоу Голос, который уже не один год соперничает с популярным исполнителем Alekseev.

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

На шоу Голос країни 11 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая

Первым участником, который откроет эфир, станет Денис Потреваев. Артист уже был на проекте Голос країни 4 и участвовал в баттле с Никитой Алексеевым. Денис исполнил песню Celine Dion под названием All by myself.

Голос країни 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 28-02-2021: Денис Потреваев

Испытать удачу на сцене Голосу країни решил и 18-летний тик-ток блогер из Мариуполя Никита Леонтьев. Артист исполнил хит группы СКАЙ под названием Тебе це може вбити.

"Мне очень нравится дарить людям настроение. Меня это заряжает, именно поэтому я пришел на Голос країни. Я создал в тик токе свою рубрику, которую назвал Леожги и начинал петь в самых неожиданных местах. Я пел в магазине бытовой химии, в метро, в ресторане. Это способ показать людям, что не стоит боятся выглядеть глупо, это мешает нам жить. Голос країни – это самая крутая площадка, с которой я смогу вдохновлять людей на поступки", - говорит Никита Леонтьев.

Илья Николаенко пришел на шоу из-за сложных отношений с отцом. С самого детства он не воспринимал серьезно увлечение сына музыкой.

"Я не могу без музыки жить, это то, что мне нравилось с детства. Когда у меня есть переживания или проблемы, музыка меня всегда спасала. У меня сложные отношения с отцом, он никогда не воспринимал мои увлечения серьезно, всегда говорил, что это женское дело и у меня ничего не получится. Мне было больно и горько оттого, что мой самый близкий человек не может просто меня поддержать. Когда мне было 16 лет, я ушел из дома, чтобы искать самого себя. С возрастом я конечно переоценил свое отношение к отцу и понял, что нужно пытаться искать общие интересы. Я хочу доказать ему, что я хорошо пою и я могу стать известным певцом. Украинская адаптация шоу Голос країни входит в ТОП-3 лучших мировых адаптаций, и я рад что смогу принять участие именно здесь", - рассказал Илья Николаенко.

На перезагрузку шоу Голоса пришла певица Kola, которая впечатлила тренеров исполнением.

Голос країни 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 28-02-2021: промо

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00.