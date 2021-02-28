УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: слепые прослушивания

28 февраля 2021, 21:30

На 1+1 в 2021 вышел 6 выпуск 11 сезона шоу Голос країни. Что показали в шестом выпуске кастинга, и кто прошел дальше - читайте в материале Главреда.

Голос Країни 11 сезон 6 выпуск 28-02-2020: смотреть онлайн
Голос Країни 11 сезон 6 выпуск 28-02-2020: смотреть онлайн / 1+1

Новый 4 выпуск 11 сезона Голоса Країни вышел 28 февраля в 21:00 на 1+1. Это предпоследний выпуск слепых прослушиваний, и некоторые тренеры уже почти набрали себе команды для тренировочного лагеря.

На шоу придет один из бывших участников прошлых сезонов шоу Голос, который уже не один год соперничает с популярным исполнителем Alekseev.

В зале присутствовали зрители, которым, по словам организаторов, делали негативные тесты на Covid-19. За кулисами был установлен робот, который передавал обработанный антисептиком микрофон.

На шоу Голос країни 11 сезон себе команды набирают Тина Кароль, Олег Винник, Monatik и дебютантка Надя Дорофеева. Ведущие Голосу країни 2021 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая

Первым участником, который откроет эфир, станет Денис Потреваев. Артист уже был на проекте Голос країни 4 и участвовал в баттле с Никитой Алексеевым. Денис исполнил песню Celine Dion под названием All by myself.

Голос країни 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 28-02-2021: Денис Потреваев

Испытать удачу на сцене Голосу країни решил и 18-летний тик-ток блогер из Мариуполя Никита Леонтьев. Артист исполнил хит группы СКАЙ под названием Тебе це може вбити.

"Мне очень нравится дарить людям настроение. Меня это заряжает, именно поэтому я пришел на Голос країни. Я создал в тик токе свою рубрику, которую назвал Леожги и начинал петь в самых неожиданных местах. Я пел в магазине бытовой химии, в метро, в ресторане. Это способ показать людям, что не стоит боятся выглядеть глупо, это мешает нам жить. Голос країни – это самая крутая площадка, с которой я смогу вдохновлять людей на поступки", - говорит Никита Леонтьев.

Илья Николаенко пришел на шоу из-за сложных отношений с отцом. С самого детства он не воспринимал серьезно увлечение сына музыкой.

"Я не могу без музыки жить, это то, что мне нравилось с детства. Когда у меня есть переживания или проблемы, музыка меня всегда спасала. У меня сложные отношения с отцом, он никогда не воспринимал мои увлечения серьезно, всегда говорил, что это женское дело и у меня ничего не получится. Мне было больно и горько оттого, что мой самый близкий человек не может просто меня поддержать. Когда мне было 16 лет, я ушел из дома, чтобы искать самого себя. С возрастом я конечно переоценил свое отношение к отцу и понял, что нужно пытаться искать общие интересы. Я хочу доказать ему, что я хорошо пою и я могу стать известным певцом. Украинская адаптация шоу Голос країни входит в ТОП-3 лучших мировых адаптаций, и я рад что смогу принять участие именно здесь", - рассказал Илья Николаенко.

На перезагрузку шоу Голоса пришла певица Kola, которая впечатлила тренеров исполнением.

Голос країни 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 28-02-2021: промо

Все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Тина Кароль Надя Дорофеева Дима Монатик Телеканал 1+1 Олег Винник Голос Країни 11 сезон онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: слепые прослушивания». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото "Какой цветочек": Экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото"Какой цветочек": Экс-холостячка полностью обнажилась на провокационном фото Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасилованииСтало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021Бывшая Андрея Богдана пришла на шоу Холостяк 2021 Голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формамиГолая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами
Следующий материал

Последние новости

22:09
Бывший генпрокурор Луценко устроился на работу к своему куму
22:02
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:42
У Зеленского назвали ключевое условие для получения нового транша МВФ Видео
21:39
Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом Видео
21:30
Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: слепые прослушивания Видео
Реклама
21:11
У Байдена отреагировали на скандал с губеранатором Нью-Йорка
20:58
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
20:49
Появились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге
20:34
Пять здоровых трендов, которые нужно обойти десятой дорогой Видео
20:32
В МОЗ перечислили анализы, которые украинцы могут сдавать бесплатно
20:27
СМИ узнали, о чем объявит Трамп в своем заявлении Видео
20:26
Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда Видео
20:10
Под Ровно пьяный водитель влетел в пансионат, есть жертвы
19:58
Украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" в марте с морозами и снегом Видео
19:39
Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
19:35
У Зеленского объяснили ситуацию по переговорам с Байденом Видео
19:32
Губернатор Нью-Йорка попал в сексуальный скандал Видео
18:59
Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о передаче власти своим сыновьям Видео
18:50
Прибавку получат не все: эксперт раскрыл худший сценарий с повышением пенсий Видео
Реклама
18:34
У Кравчука назвали ход Москвы по "ЛДНР", от которого выиграет Украина Видео
18:21
Кодзима работал над эксклюзивным хоррором для Stadia – его отменили
18:20
"Я тебя люблю": в сторону аннексированного Крыма запустили флаг Украины Видео
18:17
Желающие попасть в Польшу украинцы на Львовщине "штурмовали" пункт пропуска
17:37
"В очках, с бородой, лысые": Шмыгаль рассказал о своем "двойнике" из ЕС Видео
17:26
Стало известно об угрозе импичмента президенту Армении Видео
17:09
Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие
17:08
Синоптики спрогнозировали время прихода в Украину тепла Видео
16:48
В Днепре толпа молодых людей открыла стрельбу по посетителям кафе Видео
16:30
Премьер Шмыгаль напомнил украинцам о весеннем повышении пенсий Видео
16:25
Тихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки Видео
16:14
Шмыгаль назвал сроки прививки от коронавируса всех желающих в Украине Видео
16:00
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты невероятной красоты Фото Видео
15:55
У Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ Видео
15:41
Авторы хитового Deep Rock Galactic поделились планами по развитию игры Видео
15:40
Дочь композитора песни Два кольори разругала Олега Скрипку за плагиат Видео
15:38
В ФРГ объяснили массовый отказ от прививок вакциной AstraZeneca Видео
15:20
В автомобильной катастрофе в Польше насмерть разбились украинцы Видео
14:47
В Укргидрометцентре озвучили новый прогноз погоды на начало марта Видео
14:43
В США раскрыли планы Байдена по Украине и Беларуси в Евросоюзе Видео
Реклама
14:42
В Укрзализныце рассказали о въезде и выезде из закрытого на карантин Прикарпатья Видео
14:22
Украинский детектив The Sinking City вернулся в Steam, но есть подвох Видео
14:19
Украинцы с марта смогут без виз попасть на ряд островов - Кулеба Видео
14:05
В Украине резко подскочили цены на АЗС Видео
13:48
В Крыму заканчивается вода: объявлено о "мертвом объеме" двух водохранилищ Видео
13:45
Кравчук заявил, что минские переговоры по Донбассу нужно перенести Видео
13:15
Авторы Deus Ex и Dishonored рассказали подробности о будущей игре Видео
12:51
Лавров разразился обвинением в адрес Украины и призвал Европу к действиям Видео
12:48
Агентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию Видео
12:22
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять