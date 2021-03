Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии

Грэмми 2021 - кто и за что получил награду / instagram.com/recordingacademy

В Лос-Анджелесе прошла 63-я ежегодная церемония вручения Grammy, которая была перенесена из-за коронавируса. Были розданы награды в 84 категориях.

Церемонию Грэмми 2021 провел известный комик и актер Тревор Ноа. На шоу выступили такие звезды, как Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Карди Би, BTS, Гарри Стайлз, Megan Thee Stallion и другие.

Так, в номинации "Песня года" победителем стала композиция, посвященная памяти убитого Джорджа Флойда – I Can't Breathe от певицы H.E.R.

Статуэтка за "Лучшую запись года" досталась Билли Айлиш ("Everything I wanted"). Она же получила награду в номинации "Лучшая песня, написанная для визуального представления" – за песню к последнему фильму о Бонде "No Time To Die".

Бейонсе стала рекордсменкой по числу наград премии, выиграв в номинациях "Лучшая рэп-песня", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее R&B-исполнение".

Другие победители Grammy-2021

Лучший молодой артист – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Альбом года – Folklore, Тейлор Свифт

– Folklore, Тейлор Свифт Лучший поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа

– Future Nostalgia, Дуа Липа Лучшая кантри -песня : The Highwomen, Crowded Table

: The Highwomen, Crowded Table Лучший рэп -альбом – King's Disease, Nas

– King's Disease, Nas Лучшая рэп -песня – Megan Thee Stallion при участии Бейонсе, Savage

– Megan Thee Stallion при участии Бейонсе, Savage Лучший рок -альбом –The New Abnormal, The Strokes

–The New Abnormal, The Strokes Лучшее рок-исполнение – Фиона Эппл за Shameika.

– Фиона Эппл за Shameika. Лучшая рок-песня – композиция Бриттани Ховард Stay High

– композиция Бриттани Ховард Stay High Лучшая поп-песня – Гарри Стайлз "Watermelon Sugar"

– Гарри Стайлз "Watermelon Sugar" Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Леди Гага и Ариана Гранде за песню Rain on Me

– Леди Гага и Ариана Гранде за песню Rain on Me Лучший танцевальный альбом – "Bubba" от канадского электронщика Kaytranada

– "Bubba" от канадского электронщика Kaytranada Лучший альбом этнической музыки – Burna Boy, "Twice as Tall"

– Burna Boy, "Twice as Tall" Лучшее музыкальное видео – Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid при участии Blue Ivy Carter, "Brown Skin Girl"

– Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid при участии Blue Ivy Carter, "Brown Skin Girl" Лучший нью-эйдж-альбом – Джим Вест

– Джим Вест Лучший регги -альбом – Toots & The Maytals, "Got to Be Tough"

– Toots & The Maytals, "Got to Be Tough" Лучший современный инструментальный альбом : Snarky Puppy - "Live at the Royal Albert Hall"

: Snarky Puppy - "Live at the Royal Albert Hall" Лучший R&B-альбом : John Legend - "Bigger Love"

: John Legend - "Bigger Love" Лучшая R&B-песня : Robert Glasper - "Better Than I Imagined"

: Robert Glasper - "Better Than I Imagined" Лучшее традиционное R&B-исполнение: Ledisi - "Anything For You"

Напомним, номинанты Грэмми 2021 были названы еще в декабре 2020. Изначально планировалось, что церемония Грэмми 2021 состоится 31 января 2021 года.