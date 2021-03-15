Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии

На шоу выступили такие звезды, как Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Карди Би, BTS, Гарри Стайлз, Megan Thee Stallion и другие.
В Лос-Анджелесе прошла 63-я ежегодная церемония вручения Grammy, которая была перенесена из-за коронавируса. Были розданы награды в 84 категориях.
Церемонию Грэмми 2021 провел известный комик и актер Тревор Ноа. На шоу выступили такие звезды, как Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Карди Би, BTS, Гарри Стайлз, Megan Thee Stallion и другие.
Так, в номинации "Песня года" победителем стала композиция, посвященная памяти убитого Джорджа Флойда – I Can't Breathe от певицы H.E.R.
Статуэтка за "Лучшую запись года" досталась Билли Айлиш ("Everything I wanted"). Она же получила награду в номинации "Лучшая песня, написанная для визуального представления" – за песню к последнему фильму о Бонде "No Time To Die".
Бейонсе стала рекордсменкой по числу наград премии, выиграв в номинациях "Лучшая рэп-песня", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее R&B-исполнение".
Другие победители Grammy-2021
- Лучший молодой артист – Megan Thee Stallion
- Альбом года – Folklore, Тейлор Свифт
- Лучший поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа
- Лучшая кантри-песня: The Highwomen, Crowded Table
- Лучший рэп-альбом – King's Disease, Nas
- Лучшая рэп-песня – Megan Thee Stallion при участии Бейонсе, Savage
- Лучший рок-альбом –The New Abnormal, The Strokes
- Лучшее рок-исполнение – Фиона Эппл за Shameika.
- Лучшая рок-песня – композиция Бриттани Ховард Stay High
- Лучшая поп-песня – Гарри Стайлз "Watermelon Sugar"
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Леди Гага и Ариана Гранде за песню Rain on Me
- Лучший танцевальный альбом – "Bubba" от канадского электронщика Kaytranada
- Лучший альбом этнической музыки – Burna Boy, "Twice as Tall"
- Лучшее музыкальное видео – Бейонсе, Saint Jhn & Wizkid при участии Blue Ivy Carter, "Brown Skin Girl"
- Лучший нью-эйдж-альбом – Джим Вест
- Лучший регги-альбом – Toots & The Maytals, "Got to Be Tough"
- Лучший современный инструментальный альбом: Snarky Puppy - "Live at the Royal Albert Hall"
- Лучший R&B-альбом: John Legend - "Bigger Love"
- Лучшая R&B-песня: Robert Glasper - "Better Than I Imagined"
- Лучшее традиционное R&B-исполнение: Ledisi - "Anything For You"
Напомним, номинанты Грэмми 2021 были названы еще в декабре 2020. Изначально планировалось, что церемония Грэмми 2021 состоится 31 января 2021 года.