Jerry Heil выпустила новую песню Chewing с запоминающимся мотивом

Jerry Heil Chewing - новая песня произвела фурор/ Youtube Jerry Heil

Jerry Heil выпустила песню Chewing на английском языке, которую назвала песней интроверта.

Jerry Heil порадовала поклонников новым треком, видеоряд для которого она записывала сама дома.

"Chawing - это моя новая после об интроверте с элементами ASMR и MUKBANG (мокбан, мекбан, мукбанг). На карантине мне было настолько весело в компании самой себя, что я поняла! Для интроверта на карантине почти ничего не меняется! Потому что наш мир - интернет: тикток, инстаграм, ютюб, википедия наконец: laughing: Немножко трепа, немножко хип-хопа, попу! Отпусти свою кукушечку на свободу и танцуй!", - объяснила свою песню певица.

Jerry Heil Chewing - текст песни / Youtube

В клипе она снимает себя за компьютером - записывает онлайн-чаты с друзьями, поклонниками и случайными людьми, а также показывает, как кормит кролика бананом, кушает в защитном щитке и танцует в пышном платье в стиле 19 века.

Jerry Heil Chewing смотреть онлайн клип новой песни:

Jerry Heil Chewing - текст песни

Cyberspace is my home

My address is Lone.com

I hate flakers I don’t flake

I was choosin’ outfit

And it got me headache

Припев

I’m not afraid of lonely life

I’ve got online life

It’s a facetime time

t-t-time

More, than three is crowd

I hate underground

Please, don’t call me out

Please, forgive me,

But I better stay

Sh-Sh

Sippin’ coffe

Chewing pizza

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin

I stay at home and I stay all day

And I stay at home, and I stay all day

‘Cause no make up, no make outs

No Freak outs when I wake up

I’m famous in my family

I love my antie Emily

She says: "’T’s for the toilet

‘P’s for the paper

I’m buying it for 6 sell for my 10 to my neighbours

Gotta grow up?

What is this for?

I’ve got a strong adult relationships at Sims 4

Припев

I’m not afraid of lonely life

I’ve got online life

It’s a facetime time

t-t-time

More, than three is crowd

I hate underground

Please, don’t call me out

Please, forgive me,

But I better stay

Sh-Sh

Sippin’ coffe

Chewing pizza

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin Chewin Chewin

Chewin Chewin

