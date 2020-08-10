"Идеальная": Jerry Heil в бикини показала аппетитную фигуру в бассейне

Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil опубликовала пикантные фото, на которых показала результаты своих регулярных упражнений и образа жизни.

Jerry Heil показала соблазнительные фото в Instagram.

"А что по родинках и складочках у нас?", - пишет Jerry Heil.

На фото Jerry Heil позирует в бассейне в бикини и панамке, демонстрируя родинку на пяточке, длинные стройные ножки, плоский живот и соблазнительный бюст.

Несмотря на иронично-самокритичный насрой девушки, типичный для подобных фото, поклонники с восторгом приняли снимки, и завалили Jerry Heil комплиментами.

"Як завжди ідеальна та неперевершена", "ого о це красуня вперше таку бачу", "Красоточка", "Скажу так - вони є, особливо складочки", "Гарного відпочити", "Так би і надягнув", "Дякую тобі за те, що не бохщся показувати "неінмтаграмний" прес і тим самим допомагаєш більше вірити у себе)", - пишут в комментариях.

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