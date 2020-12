Макс Барских выпустил новый клип Runway

Макс Барских / Пресс-служба

Самый ротируемый исполнитель на радио Макс Барских представил новую песню и клип Runway для своего проекта Nick Vangard.

Runway – это третий трек музыканта в стиле электро-хаус который вошел в будущий альбом Industrial Habits, который Макс записывает специально для fashion-art проекта.

В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл Runway продолжает эстетику двух предыдущих треков Out of the Box и Style, выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

В новом видео модели "выгуливают" зимнее образы из первой коллекции Industrial Habits – коллекции, посвященной вредным привычкам ночного города.

Макс Барских Runway - смотреть клип:

Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.