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Модный бренд Виктории Бекхэм понес колоссальные убытки

21 февраля 2021, 18:30

В июне 2020 года стало известно, что Виктория Бекхэм взяла кредит в размере $8 млн, чтобы спасти свою модную империю от банкротства.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм потерпела огромные убытки / Instagram

Бизнес британского модного дизайнера и супруги Дэвида Бекхэма Виктории Бекхэм несет серьезные финансовые потери, пишет The Sun.

Компания Victoria Beckham Ltd, которая занимается fashion-брендом бывшей участницы группы Spice Girls сообщила о годовых потерях в размере 16 миллионов долларов.

Месяц назад компания Victoria Beckham Holdings, которая отвечает за fashion-бренд и бьюти-линейку обнародовала данные об убытках в размере $23,1 млн. Таким образом потери бьюти-бренда Виктории Бекхэм составляют $7 млн.

Это серьезный удар по бизнесу 46-летнего дизайнера и бизнесвумен.

Бекхэм запустила линейку макияжа и средств по уходу за кожей в январе 2019 года, начав продажи в октябре, в надежде, что она поможет поправить состояние ее модного бренда, который постоянно сообщает об убытках.

В июне 2020 года стало известно, что Виктория Бекхэм взяла кредит в размере $8 млн, чтобы спасти свою модную империю от банкротства.

  • Ранее Главред писал о том, что владеющая своим брендом одежды Виктория Бекхэм засветила фото Кортни Кардашьян без трусов.
  • Кортни Кардашьян решила приобрести фубтолку из коллекции Виктории Бэкхем, только добавила при этом перчинку.
шоу-бизнес бизнес мода Виктория Бекхэм убытки
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