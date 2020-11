Monatik выпустил клип на песню ритмоLove

Stadium Show Monatik Love It ритм / пресс-служба

Дима Монатик представил клип на песню ритмоLove, который записал со своими подопечными новосозданного продюсерского музыкального центра Monatik Corporation Lida Lee и NiNO.

"РитмоLOVE" — это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила - одно чувство... Ритма!", - сказал Монатик про песню.

Монатик снял самый стильный клип сезона осень-зима 2020. Режиссером видео снова стала Таню Муиньо, а оператором Никита Кузьменко.

В музыкальном видео представлены самые стильные тренды сезона осень-зима 2020-21 - роборука, инсталляция из светодиодных астер, программируемая лента-скакалка из led-материалов, гипнотизирующие эффекты и лазеры

Алена Гаджилова и Ольга Жижко работали над образами и декорациями в клипе.

Денис Стульников стал хореографом-постановщиком, и Монатик с Лидой Ли показали сразу несколько танцевальных направлений: шаффл, баскетбольный фристайл, брейкинг, дэнсхолл и хип-хоп.

Monatik, Lida Lee и Nino ритмоLove клип смотреть:

Monatik, Lida Li, Nino ритмоLove - слова и текст

Все ритмоловы в сборе

Значит, начинаем уже, а не вскоре

Значит, начинаем уменьшать просторы

Значит, продолжаем поджигать танцполы

Снова и снова меньше места

Каждый свой и нам вовсе не тесно

Ближе и ближе тела рисуют

Красками яркими наши будни

Я, отныне не прожигаю жизнь

Я, отныне зажигаю, держись

Давай, вставай и больше не ложись

Под ритмоловами земля дрожит

Я пробуждаю все огни

Они горят, и их уже не спрячешь

Перебивала бы, но ты молчишь

Ведь с ритмоловами намного ярче

Каждому из нас

Срочно надо стать гораздо подвижней

Как же нам сейчас

Нравится быть ближе, ты видишь

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm Love… in the heART and soul

Rhythm Love… all around the world

Я так ждал этот ритм, искал его

А то ищут тот, находят

Я говорил об этом много раз

Многое изменилось, а это не проходит

Мы также похоже бежим

И мышцы уже не стонут

Мои ноги пускают дым

И трещины по танцполу

Все же, по коже бежим

И мышцы уже не стонут

Наши ноги пускают дым

Со мной сои ритмоловы

Я, отныне не прожигаю жизнь

Я, отныне зажигаю, держись

Давай, вставай и больше не ложись

Под Ритмоловами земля дрожит

Я пробуждаю все огни

Они горят и их уже не спрячешь

Перебивала бы, но ты молчишь

Ведь с Ритмоловами намного ярче

Каждый день намного ярче

Намного ярче

Каждому из нас

Срочно надо стать гораздо подвижней

Как же нам сейчас

Нравится быть ближе, ты видишь

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm Love… in the heART and soul

Rhythm Love… all around the world

И чтобы это ощутить все

Надо вместе очутиться

И чтобы это ощутить все

Нам надо вместе очутиться

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Rhythm love on the dance floor

Нам надо вместе очутиться

Напомним, что на днях Макс Барских снял новый клип выпустил фешн-коллекцию одежды