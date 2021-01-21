Наталья Могилевская разделась и раскрыла способ быстро похудеть

Наталья Могилевская / Instagram

Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников новой фотосессией, которую устроила на кухне со стаканом кефира и в одной ночной рубашке.

Певица побаловала Сеть своими аппетитными формами, которые засветила через сексуальный наряд, и поделилась критически важной для девушек информацией о том, как быстро похудеть после новогодних праздников. Она написала заманчивую инструкцию в своем Instagram.

"Как прийти в хорошую форму после новогодних праздников? Поделитесь своим эффективным способом, а я поделюсь своим. Будем полезны друг другу. Это был ТОП вопрос в нашем опроснике в сториз. Мне страшно понравилось общаться с вами, отвечать на вопросы в форме фото или видео. Я обязательно буду периодически это делать, а некоторые вопросы выносить в посты", - начала Могилевская, предложив также оценить - какое фото больше нравиться ее подписчикам.

Наталья Могилевская / Instagram

Могилевская подчеркнула, что в первую очередь нужно твердо принять решение работать над собой.

"Принятие решения вернутся в форму должно быть осознанным, поэтому желательно в предыдущий день пораньше лечь спать, соответственно раньше проснуться. Утром посидеть в тишине, зажечь свечи, вспомнить зачем тебе хочется быть красивой; вспомнить, что ты достойна чистой и здоровой жизни и в подготовиться к действиям грядущего дня", - объяснила Могилевская.

Наталья Могилевская / Instagram

Только после этого можно начинать менять рацион. Какие именно продукты использовать при похудении - она советует пробовать индивидуально.

"На мой взгляд лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку ау не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко. Можно день на кефире. А после него переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и лёгких тренировок. Все должно быть постепенно и в кайф. 15 мин в день для начала с головой!", - обещает Наталья.

Как ранее сообщал Главред, после новогодних выступлений и концертов Наталья Могилевская устроила себе мини-отпуск с горячими ваннами в Карпатах, и показала пикантные фото.