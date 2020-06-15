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Новая русификация: Наталья Орейро подала документы на российский паспорт

15 июня 2020, 17:14

Певица-актриса из Уругвая захотела получить паспорт с двухглавым орлом на обложке.

Орейро
Наталья Орейро подала документы на российский паспорт / teleprogramma.pro

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро (звезда популярного на рубеже веков мелодраматического сериала Дикий ангел) подала документы на оформление гражданства РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

"Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", — цитируют певицу журналисты.

По словам Орейро, идея о российском паспорте пришла к ней после шутки Ивана Урганта в эфире его телешоу.

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", — рассказала она.

К слову, кроме актерской карьеры, Орейро выпустила четыре полноформатных музыкальных альбома.

Напомним, два года назад, Орейро выпустила клип на песню United by love – посвященный мировому футбольному первенству в России. В ролике она танцевала, в частности, на голове с кокошником (традиционным русским женским головным убором).

Наталия Орейро российский паспорт Иван Ургант российское гражданство
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