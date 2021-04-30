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Премьера сериала Славяне на 1+1: актеры эксклюзивно рассказали о своих персонажах

30 апреля 2021, 13:33

Перед началом выпуска сериала Славяне, исполнители главных ролей поделились своими секретами.

Сериал Славяне
Сериал Славяне / 1+1

3 мая в 22:30 на телеканале 1+1 состоится национальная премьера исторической драмы с элементами фэнтези Славяне. Это - международный 12-серийный сериал украинского-словацкого производства. В масштабном украинском сериале расскажут о жизни славян на рубеже VI-VII веков.

Сюжет картины разворачивается вокруг юной травницы Драги, которая находит в лесу раненого чужака, однако он не может вспомнить свое прошлое. Из-за попытки помочь ему, Драга навлекает на себя гнев местного жреца. Читайте такжеПремьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021В то время, когда местные лидеры заняты распределением власти, на поселение надвигается внешний враг - грозные кочевники. Смогут ли земледельцы и охотники объединиться и стать с оружием в руках на страже своих земель?

В сериале снимались, как словацкие, так и украинские актеры. Накануне премьеры они рассказали о своих персонах.

Главного героя Славян сыграл популярный в Словакии и Чехии актер Юрай Лой. В сериале актер ездил верхом, боролся с разбойниками, одного из которых, кстати, сыграл ведущий Сніданка с 1+1 Руслан Сеничкин.

"Этот фильм - невероятный совместный проект Украины и Словакии, - считает Юрай, - а также очень мощный месседж нам всем - о том, что свободу и родную землю надо защищать. Каким бы сильным ни был твой враг".

Исполнительница главной женской роли Полина Носыхина - самая молодая в актерской команде. Однако опыта у девушки много, ведь в кино она снимается с четырех лет.

"Конечно, я мечтала сыграть в фэнтези, потому что действительно верю и в судьбу, и в чудеса, - признается Полина. - Например, роль Драги дождалась меня совершенно удивительным образом, ведь когда приглашали на кастинг, я была без телефона, не смогла вовремя прочитать сообщение ... Словом, пришла последней - до меня могли сто раз выбрать другую актрису в Украине или Словакии. Но утвердили меня - и подарили шанс осуществить мечту!".

Актриса Национального театра имени Ивана Франко Татьяна Михина в сериале сыграет Ясну - мачеху главной героини.

"Ясна такая энергичная женщина, которая могла бы быть старейшиной поселения, - улыбается Таня. - Она умеет привлечь к себе внимание, умеет сделать так, чтобы ее слушали и слушались ... Сначала мне казалось, что это отрицательный персонаж, а потом я поняла: это не так. Просто этой женщине не хватает любви", - рассказывает Татьяна.

Звезда военной драмы Киборги Макар Тихомиров давно мечтал сыграть в фэнтези. Его любимый сериал - Викинги. В Славянах Макару досталась заметная роль - скоро зрители увидят, как юноша по имени Бело проходит путь от простого пастуха до храброго лучника, молодого лидера, который не только защищает родной поселок, но и побуждает других вступить в бой с врагом.

"Надеюсь, зритель, который будет смотреть этот фильм, почувствует гордость за то, куда движется украинское кино и вполне насладится захватывающей историей", - говорит актер.

Звезда фильма "Сквот32", актриса Анна Адамович в Славянах играет красавицу Десану, влюбленную в юного Бело.

"Самое интересное, что в моей жизни была такая ситуация, - рассказывает Анна. - Когда я училась в театральном, мне очень нравился парень, и я ходила за ним, как привороженная, ничего не могла с собой поделать. Однако сказать о своих чувствах так и не решилась, а сам он ничего не понял".

Производством ленты занимаются украинские компании "Медийная Группа Европейского партнерства" и "Синемадей", словацкая компания "Wandal Production" при участии словацкого телеканала TV JOJ, украинского телеканала 1+1 и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Авторы сценария: Вероника Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран. Режиссеры: Петер Бебьяк, Михал Блашка, Сергей Санин, Олег Стахурский. Операторы: Мартин Жьяран, Станислав Адам, Вова Иванов. Продюсеры: Юрий Карновский, Ванда Адамик Грицова.

Съемки сериала Славяне закончились еще в декабре 2019 года.

Все серии можно будет смотреть онлайн на сайте 1+1 video.

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