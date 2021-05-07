Сергей Бабкин признался, как он со Снежаной Бабкин спасли брак после измен

Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official/

Недавно Сергей и Снежана Бабкины признались, что музыкант регулярно изменял жене, и она даже знала об этом.

Во время разговора для интервью на Радио Люкс, Сергей Бабкин и Снежана Бабкина рассказали, через что они прошли.

"Это непросто, нужно понимать, что есть главное, в вас. Можно ходить к психологу, можно решать самим, если у вас есть возможности, и вы можете решить сами. Если вы можете заглянуть друг в друга, если вы можете помочь друг другу разобраться с ситуацией, вскрыться, небоясь ничего. Это вопрос, который не имеет никаких объяснений. "Надо сделать так, так и так" - нет, так не бывает. Мы сами решили этот вопрос, потому что мы любим друг друга, мы умеем прощать, мы умеем чувствовать друг друга и мы дышим друг другом... Я - счастливчик, мне повезло, что у меня есть Снежка", - сказал Сергей.

С другой стороны, Снежана более подробно рассказала о ситуации.Читайте такжеСергей Бабкин делает операцию на глазах третий раз

"Если у тебя есть желание что-то сделать, если ты видишь, что ты с ним можешь что-то сделать, и конечно же, чувствовать его желание что-то сделать. У нас конечно же так и произошло. Я на длительное время ушла в себя, стала заниматься только собой, и он быстро подтянулся, поменялся и согласился себя менять. Я считаю, что психологи - это нормально и здорово, но качественных психологов мало. Когда я ушла в себя, и стала разбираться в себе, то в нашей семье я стала семейным психологом", - рассказала Бабкина.

Сергей и Снежана Бабкины рассказали о своей жизни:

Напомним, что до этого Снежана Бабкина в интервью рассказала о том, как узнала об изменах Сергея, и что она знала, сколько у него любовниц.

Но потом певец сам решил меняться, и вместе они сохранили брак.