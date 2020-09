Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября

Танці з зірками 2020 - что было в 2 выпуске / 1+1

Новый 2 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует новыми вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и теперь судьи оценят их старания.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта. Четвертым звездным судье на шоу стал Игорь Ласточкин.

Главная интрига - выйдут ли на паркетДарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира.

В новом эфире Юрий Горбунов и Тина кароль приготовили необычный номер для зрителей. Певица Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню "A little party never killed nobody". Но это еще не все - Влад Яма и Катерина Кухар будут танцевать на паркете, а Григорий Чапкис выйдет за диджейский пульт.

Юлия Санина и Дима Жук станцевали жаркую румбу под Bésame mucho.

За неделю молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов готовились танцевать вальс под хит Earth Song - Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец приготовили страстное танго под кавер известного хита Bad Guy.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк решили сделать самбу под песню La Tortura-Shakira.

Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут поражать зрителей фокстротом под Frank Sinatra - New York.

Приглашенными ведущими на балконе во втором прямом эфире шоу Танці з зірками станут прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Макс Барских исполнил хит Lovely на сцене Танцев.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск 06-09-2020:

Начиная со второго эфира, зрители смогут голосовать за своих фаворитов: отправлять смс и совершать телефонные звонки. Условия голосования остаются неизменными: отдать голос зрители смогут позвонив, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении 1plus1.video.

С одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а также можно голосовать с помощью мобильного приложения 1plus1.video. В нем доступна функция "Суперголос", равной 7 смс сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 Суперголосов за одного участника.

Начало прямого эфира в 21:00 6 августа на 1+1