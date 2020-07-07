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"Мое сердце занято": Tayanna отреагировала на роман мужа с Ани Лорак

Украинская певица Tayanna, которая принципиально поет на украинском языке, рассказала, как ее муж ушел к другой певице.

7 июля 2020, 16:06
TAYANNA
Tayanna / Instagram

Украинская певица Tayanna вспомнила, как отец ее ребенка Егор Глеб ушел к другой известной певице Ани Лорак, которая живет и работает в России. После развода с отцом своей дочки, Ани Лорак и Егор Глеб живут вместе в России.

Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей.

"Они и дальше продолжают отношения. Они живут вместе. Он общается с сыном, а сын ему звонит. Конечно, редко потому, что он от него отвык. Но когда Егор приезжает в Киев, мы постоянно видимся и можем вместе пообедать или поужинать. Это не табу", - сказала певица.

Катя Осадчая сравнила, что и Татьяна и Каролина певицы - видимо, Егор Глеб падок на артисток, на что Татьяна согласилась, отметив, что Лорак - ее землячка.

"Он изменяет, и будет изменять дальше. Тем более он переехал в другую страну и там ему попалась такая же черновчанка, как и я", - сказала она.

Женщины обсудили иронию судьбы - Ани Лорак не только мужа Таянны забрала - Решетняк написала один из хитов Каролины.

"Нужно съехаться вместе, и жить одной большой шведской семьей", - саркастически отметила певица.Читайте такжеСовершенно голая Tayanna свела с ума идеальной фигурой

Она также добавила, что было много "грязи" и сплетен, ей даже показалось, что людям нужны только "зрелища". Таянне рассказывали, что ее бывший променял ее на более успешную женщину, и мужчина даже хотел забрать сына в Москву, но сын певицы не в восторге от него.

Егор Глеб предлагал сыну поехать с ним в РФ, чтобы познакомиться с Ани и ее дочкой Софией.

"Сам говорит: "мам, знаешь, я же с папой вижусь очень редко. Он мне как не папа, он просто меня сделал". И он это понимает и говорит, что хочет меня беречь и быть со мной", - сказала певица.

Tayanna призналась, что ее серце не свободно, и у нее есть мужчина, с которым она случайно познакомилась.

"Мое сердце занято", - загадочно сказала она.

Tayanna рассказала о романе Ани Лорак и ее мужа Егора Глеба:

Напомним, что Ани Лорак время от времени приезжает в Украину. Например, Лорак прибыла в декабре 2019 для съемок концерта для Интера.

Tayanna Ани Лорак новости шоу бизнеса Екатерина Осадчая
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