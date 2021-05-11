Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал из-за концерта в Москве

Анастасия Топольская / instagram.com/nastia.dj

Жена экс-депутата Сергея Лещенко, Анастасия Топольская, более известная как Dj Nastya не стала скрывать, что она выступила в Москве, в то время, как большая часть украинских исполнителей бойкотирует концерты в России.

На мероприятии Horovod Анастасия Топольская устроила концерт на День Победы 8-9 мая в московском клубе Mutabor.

Жена члена Наблюдательного совета предприятия Укрзализныця выступала в России под псевдонимом SHEIS. Когда в Сети разошлась информация об этом, многие украинцы осудили не только Топольскую, но и Лещенко, который занимает высокую должность в государственном аппарате управления.

Сам Лещенко никак не отреагировал на ситуацию, а Анастасия дерзко ответила в своих сториз, и назвала украинцев "ботофермой".Читайте такжеОпубликованы фото с выступления жены Лещенко Dj Nastya в Москве

"Передаю привет всем ботомермам и хейтерам) Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ!", - заявила она.

Напомним, что это не первый раз, когда Топольская выступает в московском клубе Мутабор. Она регулярно гастролирует в России, а по заявлении экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, Жена Лещенко выступала в оккупированном Крыму.

Анастасия Топольская – украинская ди-джей, основательница лейбла Propaganda. Ее бывший муж Анатолий Топольский - популярный музыкант и диджей.