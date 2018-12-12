КГГА выделила рекордную сумму на софинансирование ремонта домов

12 декабря 2018, 19:17

Об этом сообщил советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец

Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец

Киевская городская государственная администрация внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта многоквартирных домов. 

Об этом сообщил советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец на странице в социальной сети Facebook.

"Из бюджета Киева на 2019 планируется выделить 100.000.000 гривен на программу энергоэффективности 70/30. Это вдвое больше, чем в этом году, когда было выделено 50.000.000.

70/30 предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК, когда 70% стоимости работ оплачивает город, а 30% собирают жители", - написал парламентарий.

По его словам, за три года работы программа уже показала свою эффективность.

"Так, жители одного из домов на проспекте Победы в рамках действия программы установили индивидуальный тепловой пункт. В результате стоимость отопления уменьшилась на 60%, а потраченные деньги вернулись жителям дома менее чем за один отопительный сезон. И это при том, что указанному дому почти 50 лет!", - отметил народный депутат.

Политик сообщил, что и это не предел, ведь в этом году создана еще одна, новая программа капитальных ремонтов многоквартирных домов любой формы управления.

"Это создает больше возможностей для жителей, ведь действует для домов, где нет ОСМД или ЖСК. Кроме того, важно, что более гибкой и доступной для киевлян является пропорция финансирования: модернизация и замена лифтов - 95% городской бюджет и 5% средств жителей, капитальный ремонт кровель - 90% городской бюджет и 10% средств жителей, ремонт и замена внутридомовых инженерных сетей - 85% городской бюджет и 15% средств жителей", - подчеркнул Белоцерковец.

Он отметил, что на эту программу в бюджете города-2019 закладывается финансирование в размере 30.000.000 гривен.

"Объем финансирования этих двух программ является только началом! Город готов и в дальнейшем, при условии корректировки, наполнять их дополнительным финансированием, если будет спрос со стороны жителей домов, в чем лично я не сомневаюсь", - резюмировал парламентарий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев ремонт жилье КГГА Дмитрий Белоцерковец
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:37
Груди людям. Супермодель без стеснения "засветила" бюст: опубликованы фото
20:03
Группа Kazka попала в скандал в Канаде
19:50
$2 тысячи за "откос" от армии: в ГБР похвастались первым задержанием
19:31
В Мариуполе случайно задержан боевик ДНР, выдававший себя за ветерана АТО
19:18
Устроила дебош: пропавшая в Москве пророссийская журналистка нашлась и ждет депортации в Украину
19:17
КГГА выделила рекордную сумму на софинансирование ремонта домов
19:00
В Днепре голый мужчина на иномарке устроил ДТП и стрелял себе в голову
18:35
"Троллит "Русское радио": Стало известно о состоянии украинского моряка в СИЗО РФ
18:18
Нардеп объяснил, почему Насиров снова стал главой ГФС
18:06
Экс-генерал СБУ спрогнозировал, как поступит Путин со своей пленной дочерью Видео
18:03
Крымчанам предложили "аналоговую" красную икру по 70 гривен за килограмм
17:55
Депутаты обжаловали постановление Рады в поддержку автокефалии через Конституционный суд
17:26
Порошенко попросили не вести себя с украинцами, как с дебилами
17:07
Порошенко лично поучаствует в объединительном Соборе - СМИ
16:59
Rag'n'bone Man и The Prodigy: оглашены хедлайнеры фестиваля UPark
16:50
"Ликвидирую как бен Ладена". Генерал СБУ пообещал убить Путина Видео
16:28
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России
16:17
В Украине повышение пенсионного возраста неизбежно - Всемирный банк
16:15
"Счастье бывает шатким": Ани Лорак откровенно рассказала о личном Видео
16:15
Германия решила покарать Путина за агрессию в Керченском проливе
15:57
В Кабмине назвали дату нового повышения пенсий для украинцев
15:55
Военный журналист назвал возможные направления российского вторжения в Украину
15:36
Поплавская, Кобзон, Хокинг: кто из знаменитостей умер в 2018 году Видео
15:22
Динамо - Яблонец, Спортинг - Ворскла: где смотреть матчи Лиги Европы, прогнозы букмекеров
15:15
Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности Видео
14:48
Автокефалия УПЦ: эксперт предупредил, кто может затормозить процесс Видео
14:40
Порошенко внушил главе Укрпочты задуматься о своей миллионной зарплате
14:16
Убит боевик "Морячок": ликвидирован возможный убийца Василия Слипака Фото Видео
13:19
Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео
13:04
Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея Видео
13:01
"Не узнать, старуха!": Алла Пугачева разочаровала внешним видом в прозрачном наряде Видео
12:54
Под Новый год Земле грозит метеоудар — ученые Видео
12:51
Яценюк о решении Конгресса США по Украине: Эта солидарность - важное оружие в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь
12:50
Кремль отреагировал на заявление Порошенко о начале войны
12:25
Снег, порывистый ветер, гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Киеве на Андрея Видео
12:21
"Такая сочная": Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде Видео
12:15
На форуме Путина переодетого человека выдали за "самого современного робота" Видео
12:05
"Оскар 2019": церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего Видео
12:05
Зачем бизнесу эмоции? мнение
11:43
"Ботокс с морды так и выпирает!": Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности Видео
11:38
В РФ прокомментировали "словоизлияние" Порошенко о войне
11:27
Стали известны продукты, улучшающие сексуальную жизнь Видео
11:18
Украинский хит возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен России Видео
11:17
В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка
11:02
В Крыму без электричества остались десятки тысяч человек Видео
11:01
Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12 Видео
10:55
Девушка дня Instagram: модель журнала Maxim Ханна Палмер Фото
10:42
Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем
10:24
Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря Видео
10:23
Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять