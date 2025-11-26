Укр
Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

Сергей Кущ
26 ноября 2025, 16:18
70
Измена — всегда разрушительное событие, но иногда именно особенности работы создают условия для тайных связей.
Кто чаще всего изменяет
Кто чаще всего изменяет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Работников каких профессий чаще всех ловили на измене
  • С чем это связано

Частный детектив Пол Эванс, который годами занимается разоблачением неверных партнёров, назвал пять профессий, представители которых чаще всего оказываются замешаны в изменах.

Его выводы оказались неожиданными: ключевыми факторами стали не только командировки, но и доступ к технологиям, высокий стресс и особенности рабочего окружения, пишет Unilad.

видео дня

По словам Эванса, в расследованиях его агентства некоторые профессии появляются намного чаще других. Детектив подчёркивает: измена — всегда разрушительное событие, но иногда именно особенности работы создают условия для тайных связей.

IT-специалисты

Эта категория стала самой неожиданной и одновременно самой распространённой.

По словам детектива, постоянный доступ к технологиям, соцсетям и высоким уровнем цифровой грамотности помогает айтишникам скрывать переписки, двойные аккаунты и тайные контакты.

"У нас больше дел в ИТ-секторе, чем мы ожидали", — отметил Эванс.

Работники колл-центров

Долгое сидение в одном помещении, стресс, плотный график и постоянное общение с коллегами создают почву для близких связей.

Эванс объясняет:

"Когда вы проводите много часов бок о бок, дружба может легко перейти границу."

Как укрепить отношения в паре
Как укрепить отношения в паре / Главред - инфографика

Торговые представители (коммивояжёры) и ортпроводники

Эти две профессии наиболее предсказуемы: командировки, бесконечные поездки и отели становятся удобной средой для внебрачных отношений.

Детектив привёл случаи, когда:

  • торговые представители изменяли с коллегами в разных городах;
  • стюардесса встречалась с пилотом другой авиакомпании во время совместных ночёвок.

Постоянные перемещения дают как возможность завести роман в каждом новом городе, так и поддерживать длительные связи.

Медицинские работники — лидеры рейтинга

По словам Эванса, медики возглавляют список "хронических предателей". Причины:

  • длинные и нерегулярные смены,
  • высокий уровень стресса,
  • особая внутренняя "профессиональная атмосфера", которая делает их ближе друг к другу, чем к людям за пределами медицины.

Детектив рассказал историю о романе между врачом и медсестрой:они встречались в свободной палате во время ночных смен, пока партнёры думали, что они работают.

Ранее мы писали, что психолог назвал ТОП-4 главные причины, почему брак распадается. Эти четыре формы общения создают деструктивный замкнутый круг, который превращает незначительные споры в хронический конфликт, который в конечном итоге приводит к разводу.

Также психологи назвали 11 вещей, в чем мужчины больше всего боятся признаться женам. То, что мужчины не хотят делиться своими чувствами, не означает, что они их не имеют.

