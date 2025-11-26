Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

Вы узнаете:
Частный детектив Пол Эванс, который годами занимается разоблачением неверных партнёров, назвал пять профессий, представители которых чаще всего оказываются замешаны в изменах.
Его выводы оказались неожиданными: ключевыми факторами стали не только командировки, но и доступ к технологиям, высокий стресс и особенности рабочего окружения, пишет Unilad.
По словам Эванса, в расследованиях его агентства некоторые профессии появляются намного чаще других. Детектив подчёркивает: измена — всегда разрушительное событие, но иногда именно особенности работы создают условия для тайных связей.
IT-специалисты
Эта категория стала самой неожиданной и одновременно самой распространённой.
По словам детектива, постоянный доступ к технологиям, соцсетям и высоким уровнем цифровой грамотности помогает айтишникам скрывать переписки, двойные аккаунты и тайные контакты.
"У нас больше дел в ИТ-секторе, чем мы ожидали", — отметил Эванс.
Работники колл-центров
Долгое сидение в одном помещении, стресс, плотный график и постоянное общение с коллегами создают почву для близких связей.
Эванс объясняет:
"Когда вы проводите много часов бок о бок, дружба может легко перейти границу."
Торговые представители (коммивояжёры) и ортпроводники
Эти две профессии наиболее предсказуемы: командировки, бесконечные поездки и отели становятся удобной средой для внебрачных отношений.
Детектив привёл случаи, когда:
- торговые представители изменяли с коллегами в разных городах;
- стюардесса встречалась с пилотом другой авиакомпании во время совместных ночёвок.
Постоянные перемещения дают как возможность завести роман в каждом новом городе, так и поддерживать длительные связи.
Медицинские работники — лидеры рейтинга
По словам Эванса, медики возглавляют список "хронических предателей". Причины:
- длинные и нерегулярные смены,
- высокий уровень стресса,
- особая внутренняя "профессиональная атмосфера", которая делает их ближе друг к другу, чем к людям за пределами медицины.
Детектив рассказал историю о романе между врачом и медсестрой:они встречались в свободной палате во время ночных смен, пока партнёры думали, что они работают.
