"Бабье лето зимой": эксперт предупредил о зимней аномалии

Синоптик сообщил, что погода в Украине в начале зимы не будет морозной.
В начале декабря 2020 года ожидается нетипичная для этого периода теплая погода – зимнее бабье лето.
В начале зимы временами прогнозируются небольшие осадки, рассказал народный синоптик Владимир Деркач Фактам.
По словам эксперта, температура воздуха незначительно снизится под конец первой и в начале второй десятидневки декабря.
Собеседник добавил, что незначительные заморозки и снежок возможны только под конец 2020-го.
"…В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой…", – сказал Деркач.
Напомним, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Вера Балабух сообщала, что погода в Украине зимой 2020 не будет снежной.