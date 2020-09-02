"Бабье лето зимой": эксперт предупредил о зимней аномалии

В начале зимы в Украине будет бабье лето, спрогнозировал народный синоптик / УНИАН

В начале декабря 2020 года ожидается нетипичная для этого периода теплая погода – зимнее бабье лето.

В начале зимы временами прогнозируются небольшие осадки, рассказал народный синоптик Владимир Деркач Фактам.

По словам эксперта, температура воздуха незначительно снизится под конец первой и в начале второй десятидневки декабря.

Собеседник добавил, что незначительные заморозки и снежок возможны только под конец 2020-го.

"…В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс. На День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой…", – сказал Деркач.

Напомним, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического Института ГСЧС Украины и НАН Вера Балабух сообщала, что погода в Украине зимой 2020 не будет снежной.