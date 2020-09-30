Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать

В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Reuters

Погода в Киеве на завтра – на четверг, 1 октября, прогнозируется мокрая, максимальная дневная температура ожидается +18 градусов.

В пятницу, 2 октября, в столице не прекратятся дожди, и дневная температура немного снизится, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 3 октября в Киеве тоже будет мокро, но температура воздуха днем подскочит.

Погода – Киев 1 октября 2020:

Ночью +11…+13, дождь;

Днем +16…+18, дождь.

В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 2 октября 2020:

Ночью +11…+13, дождь;

Днем +15…+17, дождь.

В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 3 октября 2020:

Ночью +11…+13, дождь;

Днем +20…+22, дождь.

В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua