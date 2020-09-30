Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать

Прогноз погоды на ближайшие три дня для Киева мокрый, ожидается серьезное потепление.
Погода в Киеве на завтра – на четверг, 1 октября, прогнозируется мокрая, максимальная дневная температура ожидается +18 градусов.
В пятницу, 2 октября, в столице не прекратятся дожди, и дневная температура немного снизится, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики добавили, что 3 октября в Киеве тоже будет мокро, но температура воздуха днем подскочит.
Погода – Киев 1 октября 2020:
- Ночью +11…+13, дождь;
- Днем +16…+18, дождь.
Погода – Киев 2 октября 2020:
- Ночью +11…+13, дождь;
- Днем +15…+17, дождь.
Погода – Киев 3 октября 2020:
- Ночью +11…+13, дождь;
- Днем +20…+22, дождь.
- Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на октябрь 2020 года.
- Эксперт прогнозировал, что больше всего дождей будет на юге украинского государства, а меньше всего – на востоке.
Автор: Екатерина Присяжнюк