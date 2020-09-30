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Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать

30 сентября 2020, 17:29

Прогноз погоды на ближайшие три дня для Киева мокрый, ожидается серьезное потепление.

Синоптики спрогнозировали, что в Киеве 3 октября подскочит температура – Погода Киев на три дня
В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Reuters

Погода в Киеве на завтра – на четверг, 1 октября, прогнозируется мокрая, максимальная дневная температура ожидается +18 градусов.

В пятницу, 2 октября, в столице не прекратятся дожди, и дневная температура немного снизится, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что 3 октября в Киеве тоже будет мокро, но температура воздуха днем подскочит.

Погода – Киев 1 октября 2020:

  • Ночью +11…+13, дождь;
  • Днем +16…+18, дождь.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве 3 октября подскочит температура – Погода Киев на три дня
В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 2 октября 2020:

  • Ночью +11…+13, дождь;
  • Днем +15…+17, дождь.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве 3 октября подскочит температура – Погода Киев на три дня
В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода – Киев 3 октября 2020:

  • Ночью +11…+13, дождь;
  • Днем +20…+22, дождь.
Синоптики спрогнозировали, что в Киеве 3 октября подскочит температура – Погода Киев на три дня
В Киеве 3 октября подскочит температура, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua
  • Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на октябрь 2020 года.
  • Эксперт прогнозировал, что больше всего дождей будет на юге украинского государства, а меньше всего – на востоке.

прогноз погоды погода в Киеве Укргидрометцентр
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