​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине

Синоптик обновил прогноз погоды на январь.
Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
С 15 января будет резкое снижение температуры. Температура воздуха ожидается до 16 градусов мороза ночью. Также ожидаются осадки в виде снега.
Такая погода сохранится до 8 февраля. Но потом температура продолжит удерживаться немного ниже 0 градусов.
Уже 20 февраля ожидается потепление до +2 градусов. Горбань прогнозирует перепады температуры и мокрый снег до конца зимы.
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Что касается погоды на конец декабря, то Леонид Горбань прогнозирует умеренно холодное окончание года. Снег с дождем Горбань обещает 15 декабря, дождь 17 и 30 декабря. А снег ожидается 18-19 и 27-28 декабря.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
- Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.