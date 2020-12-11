​Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы​ в Украине

Погода на январь в Украине / pixabay

Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.

С 15 января будет резкое снижение температуры. Температура воздуха ожидается до 16 градусов мороза ночью. Также ожидаются осадки в виде снега.

Такая погода сохранится до 8 февраля. Но потом температура продолжит удерживаться немного ниже 0 градусов.

Уже 20 февраля ожидается потепление до +2 градусов. Горбань прогнозирует перепады температуры и мокрый снег до конца зимы.

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Что касается погоды на конец декабря, то Леонид Горбань прогнозирует умеренно холодное окончание года. Снег с дождем Горбань обещает 15 декабря, дождь 17 и 30 декабря. А снег ожидается 18-19 и 27-28 декабря.

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