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На Киев надвигается шторм: синоптик предупредил об опасности

22 мая 2020, 10:17

В столице ожидается сильный ветер.

штормовое предупреждение
В столице объявлен первый уровень опасности / pixabay.com

Погода в Киеве в пятницу, 22 мая, будет "нелетной" – синоптик объявил в столице штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве – I уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия несут потенциальную опасность. В частности, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с.

В пресс-службе КГГА киевлян призвали соблюдать меры предосторожности:

  • все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • оказавшись на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Киеве объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua
Погода в Украине 22 мая
Погода в Украине 22 мая / meteo.gov.ua

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Как сообщал Главред,  ранее синоптик Владимир Деркач предупредил, что в третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода. В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушится ливни, что повлечет за собой снижение температуры.

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