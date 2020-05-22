На Киев надвигается шторм: синоптик предупредил об опасности

В столице объявлен первый уровень опасности / pixabay.com

Погода в Киеве в пятницу, 22 мая, будет "нелетной" – синоптик объявил в столице штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве – I уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия несут потенциальную опасность. В частности, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с.

В пресс-службе КГГА киевлян призвали соблюдать меры предосторожности:

все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

оказавшись на улице – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В Киеве объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода в Украине 22 мая / meteo.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Владимир Деркач предупредил, что в третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода. В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушится ливни, что повлечет за собой снижение температуры.