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Исторический максимум осадков: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине

Потепление в Украине продолжится в течение этой недели.

14 июля 2020, 13:18
Синоптик - погода в Украине на завтра опять обещает дожди
Синоптик - погода в Украине на завтра опять обещает дожди / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 15 июля 2020, будет уже не такой дождливой, как сегодня, заверила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня погода в Харькове "подарила" жителям абсолютный исторический максимум осадков за сутки – 87 мм (прошлый рекорд составил 83 мм, его фиксировали в 1883 году).

Завтра дожди в Украине будут умеренными. Их стоит ожидать на северо-востоке и севере страны, а также в Винницкой, Черкасской и Кропивницкой областях. Местами небольшие дожди возможные также на Волыни, Ровенщине и в Карпатах.

Температура воздуха подтянется до +21-26 градусов, на юге – до +28 градусов. А вот на крайнем севере термометры покажут +18-20 градусов.

Погода в Киеве завтра, 15 июля 2020, будет комфортной. Существенных осадков не ожидается, температура будет на уровне +23 градуса.

Потепление в Украине продолжится в течение этой недели – до +23-29 градусов. Прохлада сохранится на западе: тут прогнозируются +19-24 градуса.

Напомним, Харьков после ливней затопило, люди передвигаются на надувных матрасах. Городской водоотвод не справился с количеством осадков.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27 +29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

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