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Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные

8 января 2021, 19:30
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По ночам температура местами может опуститься до 4 градусов мороза.

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Погода 9 и 10 января - мороз и снег / 1zoom.ru

Погода в Украине на выходных, 9 и 10 января, будет морозной, в некоторых областях будет даже идти снег. Ночью температура местами опуститься до -4 градусов, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 9 января

В субботу, 9 января, в центральных и восточных областях ожидается снег, местами снег с дождем. На остальной территории Украины будет без осадков, однако облачно.

В западных областях днем ​​от -1 до +1 градусов. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -4 до -1.

В центре Украины днем ​​от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2. На юге днем ​​от +2 до +4 градусов, ночью от 0 до +5. В восточных областях Украины днем ​​от -1 до +2 градусов, ночью от -3 до +2.

Прогноз на 10 января

Во всех областях Украины в воскресенье, 10 января, будет облачно, без осадков.

На западе днем ​​от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2 градусов.

В центральных областях днем ​​от -1 до +1, ночью от -2 до -4 градусов. В южных днем ​​температура поднимется от 0 до +4 градусов, ночью опустится от -1 до -3. На востоке Украины днем ​​-4 +1 градуса, ночью температура снизится до отметок -4 +1 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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