Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные

По ночам температура местами может опуститься до 4 градусов мороза.
Погода в Украине на выходных, 9 и 10 января, будет морозной, в некоторых областях будет даже идти снег. Ночью температура местами опуститься до -4 градусов, об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Прогноз на 9 января
В субботу, 9 января, в центральных и восточных областях ожидается снег, местами снег с дождем. На остальной территории Украины будет без осадков, однако облачно.
В западных областях днем от -1 до +1 градусов. Ночью в западных областях температура будет колебаться от -4 до -1.
В центре Украины днем от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2. На юге днем от +2 до +4 градусов, ночью от 0 до +5. В восточных областях Украины днем от -1 до +2 градусов, ночью от -3 до +2.
Прогноз на 10 января
Во всех областях Украины в воскресенье, 10 января, будет облачно, без осадков.
На западе днем от -1 до +1 градусов, ночью от -4 до -2 градусов.
В центральных областях днем от -1 до +1, ночью от -2 до -4 градусов. В южных днем температура поднимется от 0 до +4 градусов, ночью опустится от -1 до -3. На востоке Украины днем -4 +1 градуса, ночью температура снизится до отметок -4 +1 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы. Ждать осталось недолго.
- Народный синоптик рассказал, какой будет погода весной в Украине.