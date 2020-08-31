Температурные качели: синоптик дал прогноз погоды в Украине на сентябрь

Погода в Украине пока что будет теплой и сухой / УНИАН

Погода в Украине осенью 2020 будет отличаться резкими перепадами температуры. Днем и ночью разница может составлять до 15 градусов.

Об этом заявил синоптик Олег Христевич, сообщает Obozrevatel.

Синоптик прогнозирует, что днем температура воздуха может составить 20-25 градусов, а ночью - всего 5 градусов.

Христевич подчеркнул, что текущая неделя в Украине будет теплой и практически вся сухой. По его словам, до заморозков еще далеко.

"Сейчас вегетация продолжается, помидоры еще растут, урожай еще не собран, так что о заморозках говорить еще рано. Еще, как минимум, месяц о них не должно быть речи", - сказал он.

Синоптик уточнил, что украинцы могут рассчитывать и на "бабье лето" в октябре", которое будет длиться 10-14 дней.

Читайте такжеДва бабьих лета и дожди: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре

Как сообщал Главред, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно снижение температуры.