«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия

Найден особо опасный вид Хеликобактер пилори, который может способствовать возникновению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
Специалисты Университета Гонконга и немецкого Института Ганса Ноэля пришли к выводу, что метро одного из городов может стать местом начала суперпандемии.
Собрав образцы с ладоней пассажиров одной из подземок, ученые обнаружили там очень большое количество бактерий, сообщает Daily Mail.
При этом был найден особо опасный вид Хеликобактер пилори, который может способствовать возникновению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита и даже рака желудка.
Эксперты подчеркнули, что метрополитены являются опаснейшим хранилищем болезнетворных микроорганизмов. Ученые также отмечают, что продолжающаяся мутация бактерий может сделать антибиотики бесполезными, что и приведет к суперпандемии.
Напомним, ранее ученые назвали огромную цифру вероятных жертв нового штамма вируса гриппа.