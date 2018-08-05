«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия

Ученые рассказали, откуда начнется суперпандемия

Специалисты Университета Гонконга и немецкого Института Ганса Ноэля пришли к выводу, что метро одного из городов может стать местом начала суперпандемии.

Собрав образцы с ладоней пассажиров одной из подземок, ученые обнаружили там очень большое количество бактерий, сообщает Daily Mail.

При этом был найден особо опасный вид Хеликобактер пилори, который может способствовать возникновению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита и даже рака желудка.

Эксперты подчеркнули, что метрополитены являются опаснейшим хранилищем болезнетворных микроорганизмов. Ученые также отмечают, что продолжающаяся мутация бактерий может сделать антибиотики бесполезными, что и приведет к суперпандемии.

Напомним, ранее ученые назвали огромную цифру вероятных жертв нового штамма вируса гриппа.