Солнечное затмение 11 августа-2018: онлайн-трансляция

Затмение пройдет с 11.02 до 14.30 по киевскому времени, а его пик придется на 12.47.
В субботу, 11 августа, произойдет последнее в 2018 году солнечное затмение.
Все, что стоит знать о предстоящем событии: в чем его особенность, каким будет влияние и что нельзя делать, можно почитать в нашем материале "Солнечное затмение 11 августа-2018".
Солнечное затмение пройдет с 11.02 до 14.30 по киевскому времени, а его пик придется на 12.47. Если по каким-либо причинам вам не удастся понаблюдать за явлением вживую, видеотрансляцию последнего солнечного затмения-2018 можно посмотреть на "Главреде".
Следующее солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года и оно в отличие от сегодняшнего будет полным.