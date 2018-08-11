Солнечное затмение 11 августа-2018: онлайн-трансляция

Солнечное затмение-2018 / Reuters

В субботу, 11 августа, произойдет последнее в 2018 году солнечное затмение.

Все, что стоит знать о предстоящем событии: в чем его особенность, каким будет влияние и что нельзя делать, можно почитать в нашем материале "Солнечное затмение 11 августа-2018".

Солнечное затмение пройдет с 11.02 до 14.30 по киевскому времени, а его пик придется на 12.47. Если по каким-либо причинам вам не удастся понаблюдать за явлением вживую, видеотрансляцию последнего солнечного затмения-2018 можно посмотреть на "Главреде".

Следующее солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года и оно в отличие от сегодняшнего будет полным.