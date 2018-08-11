Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать

«Главред» выяснил, в чем особенность предстоящего затмения и как провести этот день
Уже сегодня нас ждет солнечное затмение 11 августа-2018. Мы собрали в одном материале все, что стоит знать о предстоящем событии: в чем его особенность, каким будет влияние и что нельзя делать.
Затмение 11 августа-2018: время
Пик придется на 12:47 по киевскому времени.
Затмение 11 августа-2018: где будет видно
Частично и в Украине, но в основном в России, Китае, Монголии, Гренландии, северной Канаде, на северо-востоке Казахстана и в Скандинавских странах.
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно
Главная его особенность в том, что пройдет это затмение на фоне ретроградности сразу шести планет – Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Плутона и Нептуна. Так что в этот период ждем обострения на Донбассе. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.
Солнечное затмение: что несет
Во время солнечного затмения возможны:
- головные боли,
- скачки давления,
- обострения хронических заболеваний.
Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий.
"Внимание: в дни затмений лучше ничего важного в материальном плане не начинать.
Как правило, в эти дни негативная карма выходит наружу и может проявляться в виде болезней, несчастных случаев, конфликтов, ссор и т.д.
Если вы планировали на эти дни значимые встречи или поездки, то их лучше перенести на другое время", – рассказала нумеролог Людмила Савина.
Солнечное затмение 11 августа-2018: что нельзя делать
В этот день не рекомендуется:
- принимать важные, судьбоносные решения;
- тратить деньги на дорогие покупки;
- проводить серьезные медицинские операции и процедуры;
- отправляться в далекие поездки;
- проводить церемонии бракосочетания.
Стоит стараться держать себя в руках, а эмоции – в узде.
Многие не смотрят на Солнце в период затмений и даже закрывают окна в доме – чтобы не впустить в жизнь «ущербную» ауру светила. Зато солнечное затмение отлично подходит для очищения жизни от всего старого, лишнего и ненужного – от вещей до привычек. Подробнее читайте в нашем материале Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды.
Солнечное затмение 11 августа-2018: что нужно делать
Стоит сделать:
- генеральную уборку (тем более, что в день самого солнечного затмения на это просто может не хватить физических сил);
- провести разгрузочный день – чтобы очистить тело: отказаться от алкоголя, кофе, черного чая, мяса, а есть побольше зелени, овощей, фруктов, семечек и орехов;
- пить больше жидкости, лучше – чистой воды (особенно в такую жару, как сейчас);
- проанализировать, чтобы хотелось изменить – и наметить планы на будущее;
- постараться не ссориться с дорогими людьми – на них тоже действует затмения, так что спокойнее относитесь к их возможным эмоциональным всплескам.
Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться.
Как влияет солнечное затмение на знаки Зодиака
Солнечное затмение 11 августа-2018 произойдет в знаке Льва. Затмение Солнца всегда совпадает с новолунием – временем начала нового – однако рубить с плеча в это время не стоит. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска.
Когда будет следующее затмение
Следующее солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года. Он будет полным.