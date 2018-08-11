Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать

11 августа 2018, 06:35

«Главред» выяснил, в чем особенность предстоящего затмения и как провести этот день

Солнечное затмение
Что нужно знать о солнечном затмении.

Уже сегодня нас ждет солнечное затмение 11 августа-2018. Мы собрали в одном материале все, что стоит знать о предстоящем событии: в чем его особенность, каким будет влияние и что нельзя делать.

Затмение 11 августа-2018: время

Пик придется на 12:47 по киевскому времени.

Затмение 11 августа-2018: где будет видно

Частично и в Украине, но в основном в России, Китае, Монголии, Гренландии, северной Канаде, на северо-востоке Казахстана и в Скандинавских странах.

Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно

Главная его особенность в том, что пройдет это затмение на фоне ретроградности сразу шести планет – Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Плутона и Нептуна. Так что в этот период ждем обострения на Донбассе. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.

Солнечное затмение: что несет

Во время солнечного затмения возможны:

  • головные боли,
  • скачки давления,
  • обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий.

"Внимание: в дни затмений лучше ничего важного в материальном плане не начинать.

Как правило, в эти дни негативная карма выходит наружу и может проявляться в виде болезней, несчастных случаев, конфликтов, ссор и т.д.

Если вы планировали на эти дни значимые встречи или поездки, то их лучше перенести на другое время", – рассказала нумеролог Людмила Савина.

Солнечное затмение 11 августа-2018: что нельзя делать

В этот день не рекомендуется:

  • принимать важные, судьбоносные решения;
  • тратить деньги на дорогие покупки;
  • проводить серьезные медицинские операции и процедуры;
  • отправляться в далекие поездки;
  • проводить церемонии бракосочетания.

Стоит стараться держать себя в руках, а эмоции – в узде.

Многие не смотрят на Солнце в период затмений и даже закрывают окна в доме – чтобы не впустить в жизнь «ущербную» ауру светила. Зато солнечное затмение отлично подходит для очищения жизни от всего старого, лишнего и ненужного – от вещей до привычек. Подробнее читайте в нашем материале Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды.

Солнечное затмение 11 августа-2018: что нужно делать

Стоит сделать:

  • генеральную уборку (тем более, что в день самого солнечного затмения на это просто может не хватить физических сил);
  • провести разгрузочный день – чтобы очистить тело: отказаться от алкоголя, кофе, черного чая, мяса, а есть побольше зелени, овощей, фруктов, семечек и орехов;
  • пить больше жидкости, лучше – чистой воды (особенно в такую жару, как сейчас);
  • проанализировать, чтобы хотелось изменить – и наметить планы на будущее;
  • постараться не ссориться с дорогими людьми – на них тоже действует затмения, так что спокойнее относитесь к их возможным эмоциональным всплескам.

Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться.

Как влияет солнечное затмение на знаки Зодиака

Солнечное затмение 11 августа-2018 произойдет в знаке Льва. Затмение Солнца всегда совпадает с новолунием – временем начала нового – однако рубить с плеча в это время не стоит. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска.

Когда будет следующее затмение

Следующее солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года. Он будет полным.

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