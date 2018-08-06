Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться

«Главред» выяснил, как подготовиться к тому, что солнечное затмение несет каждому из нас.
Влияние солнечного затмения начинается за неделю до самого события, пика же своего влияния достигая за три дня и продолжаясь еще три дня после. «Главред» выяснил, как подготовиться к тому, что солнечное затмение несет каждому из нас.
Затмение 11 августа-2018: время
Пик солнечного затмения 11 августа-2018 придется на 12:47 по киевскому времени. Оно будет частичным: диск Солнца закроется не полностью. И произойдет оно в знаке Льва.
Затмение 11 августа-2018: где будет видно
Солнечное затмение 11 августа-2018 будет видно в Китае, на северно-востоке Казахстана и в Скандинавских странах, а также почти на всей территории России. Также его смогут наблюдать жители северной Канады, Монголии и Гренландии.
Солнечное затмение: что несет
Во время солнечного затмения возможны:
- головные боли,
- скачки давления,
- обострения хронических заболеваний.
Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий.
"Внимание: в дни затмений лучше ничего важного в материальном плане не начинать.
Как правило, в эти дни негативная карма выходит наружу и может проявляться в виде болезней, несчастных случаев, конфликтов, ссор и т.д.
Если вы планировали на эти дни значимые встречи или поездки, то их лучше перенести на другое время", – рассказала нумеролог Людмила Савина.
Солнечное затмение 11 августа-2018: астрология
Астрологи отмечают, что затмения оказывают сильное влияние на подсознание, психологическое состояние и внутренний мир человека. Причем солнечное затмение больше затрагивает мужчин, а лунное, наоборот, женщин.
Наиболее чувствительны к влиянию этого затмения будут Лев, Телец, Водолей и Скорпион.
Читайте такжеНоволуние: что нельзя делать и что нужноПоведение в солнечное затмение
Солнечное затмение всегда совпадает с новолунием. А в новолуние довольно заметно снижается умственная и физическая активность.
Поэтому лучше отложить тренировки, серьезные покупки и любые эмоциональные разборки – а настроится на позитив и спокойно, тихою сапою, но уверенно двигаться вперед.
При этом перед затмением, особенно в последние два-три дня перед событием, настает время очищения. Стоит сделать:
- генеральную уборку (тем более, что в день самого солнечного затмения на это просто может не хватить физических сил);
- провести разгрузочный день – чтобы очистить тело: отказаться от алкоголя, кофе, черного чая, мяса, а есть побольше зелени, овощей, фруктов, семечек и орехов;
- пить больше жидкости, лучше – чистой воды (особенно в такую жару, как сейчас);
- проанализировать, чтобы хотелось изменить – и наметить планы на будущее;
- постараться не ссориться с дорогими людьми – на них тоже действует затмения, так что спокойнее относитесь к их возможным эмоциональным всплескам.
Непосредственно в день затмения с утра рекомендуют принять солевую ванночку для ног: соль отлично вытягивает весь негатив.
Что нужно делать в солнечное затмение-2018
День солнечного затмения лучше всего подходит для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром.