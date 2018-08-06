Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться

Как подготовиться к солнечному затмению.

Влияние солнечного затмения начинается за неделю до самого события, пика же своего влияния достигая за три дня и продолжаясь еще три дня после. «Главред» выяснил, как подготовиться к тому, что солнечное затмение несет каждому из нас.

Затмение 11 августа-2018: время

Пик солнечного затмения 11 августа-2018 придется на 12:47 по киевскому времени. Оно будет частичным: диск Солнца закроется не полностью. И произойдет оно в знаке Льва.

Затмение 11 августа-2018: где будет видно

Солнечное затмение 11 августа-2018 будет видно в Китае, на северно-востоке Казахстана и в Скандинавских странах, а также почти на всей территории России. Также его смогут наблюдать жители северной Канады, Монголии и Гренландии.

Солнечное затмение: что несет

Во время солнечного затмения возможны:

головные боли,

скачки давления,

обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий.

"Внимание: в дни затмений лучше ничего важного в материальном плане не начинать.

Как правило, в эти дни негативная карма выходит наружу и может проявляться в виде болезней, несчастных случаев, конфликтов, ссор и т.д.

Если вы планировали на эти дни значимые встречи или поездки, то их лучше перенести на другое время", – рассказала нумеролог Людмила Савина.

Солнечное затмение 11 августа-2018: астрология

Астрологи отмечают, что затмения оказывают сильное влияние на подсознание, психологическое состояние и внутренний мир человека. Причем солнечное затмение больше затрагивает мужчин, а лунное, наоборот, женщин.

Наиболее чувствительны к влиянию этого затмения будут Лев, Телец, Водолей и Скорпион.

Читайте такжеНоволуние: что нельзя делать и что нужноПоведение в солнечное затмение

Солнечное затмение всегда совпадает с новолунием. А в новолуние довольно заметно снижается умственная и физическая активность.

Поэтому лучше отложить тренировки, серьезные покупки и любые эмоциональные разборки – а настроится на позитив и спокойно, тихою сапою, но уверенно двигаться вперед.

При этом перед затмением, особенно в последние два-три дня перед событием, настает время очищения. Стоит сделать:

генеральную уборку (тем более, что в день самого солнечного затмения на это просто может не хватить физических сил);

провести разгрузочный день – чтобы очистить тело: отказаться от алкоголя, кофе, черного чая, мяса, а есть побольше зелени, овощей, фруктов, семечек и орехов;

пить больше жидкости, лучше – чистой воды (особенно в такую жару, как сейчас);

проанализировать, чтобы хотелось изменить – и наметить планы на будущее;

постараться не ссориться с дорогими людьми – на них тоже действует затмения, так что спокойнее относитесь к их возможным эмоциональным всплескам.

Непосредственно в день затмения с утра рекомендуют принять солевую ванночку для ног: соль отлично вытягивает весь негатив.

Что нужно делать в солнечное затмение-2018

День солнечного затмения лучше всего подходит для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром.