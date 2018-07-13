Солнечное затмение 13 июля: чего опасаться и как пережить

Нумеролог Людмила Савина рассказала, что несет солнечное затмение 13 июля 2018 года, которое состоится в 6:02 по киевскому времени в 21° Рака.

"Градус указывает на негативные последствия возможных авантюр. Желательно проявлять осторожность и сдерживать свою импульсивность. Самообладание и умение контролировать свои действия должны стать правилом в это время. Раки (особенно рожденные с 10 по 16 июля) больше всего подвержены этому затмению. В зоне риска находятся Козероги, Львы и Водолеи", - отметила эксперт.

Нумеролог предупредила, что во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, обострения хронических заболеваний.

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"Особенно плохо себя чувствуют в день затмения люди с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертоники и те, кто в это время проходит курсы лечения. Солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем. Чтобы избежать плохого самочувствия, в этот день следует принимать контрастный душ и избегать активных действий", - сказала Савина.

По словам эксперта, в дни солнечного затмения (с 10 по 16 июля) повышается склонность совершать стратегические поступки и принимать очень "важные" решения. Нумеролог советует в этот период не предпринимать какие-либо важные дела, совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции.

"Внимание - в дни затмений лучше ничего важного в материальном плане не начинать. Как правило, в эти дни негативная карма выходит наружу и может проявляться в виде болезней, несчастных случаев, конфликтов, ссор и т.д. Если вы планировали на эти дни значимые встречи или поездки, то их лучше перенести на другое время", - объяснила она.

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Савина предупредила, что в этот период увеличивается вероятность разных видов катастроф - эскалация конфликтов, протестов, пожары, катастрофы в аэропортах или необычные метеорологические явления. Возможны нелогичные или неправильные решения, принятые мировыми лидерами, а также проведение встреч, конференций, мероприятий, которые впоследствии принесут потери и разочарования.

Однако, по словам нумеролога, день солнечного затмения - это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром.

"Перед затмением важно подвести итоги прожитого, осознать свой опыт и, трансформировать свои негативные мыслеформы в благодарность и любовь. В момент солнечного затмения человек способен быстро избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей. Например, можно порвать с людьми, которые вам не нравятся, выйти из плохой компании, уволиться с нелюбимой работы", - резюмировала она.

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