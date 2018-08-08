Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды

Все ближе и ближе солнечное затмение 11 августа-2018. Уже потихоньку начинает ощущаться его влияние, и пора бы задуматься о правильном поведении в этот период. Как говорится: береженого Бог бережет.

Время солнечного затмения 11 августа-2018

Солнечное затмение 11 августа-2018 – частичное (кусочек светила все-таки останется видимым) и произойдет в знаке Льва. Пик его придется на 12:47 по киевскому времени.

Затмение 11 августа-2018: где будет видно

Частично его увидят украинцы, но больше повезет жителям севера Северной Америки и Северной Европы (Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Латвия и Эстония), Гренландии. Также прекрасно будет видно затмение в России и восточной части Казахстана, увидят его в Китае и Монголии.

Солнечное затмение 11 августа-2018: влияние

Солнечное затмение 11 августа-2018 уже оказывает на нас влияние, причем с завтрашнего дня его влияние начнет достигать своих пиковых значений. При этом стоит учесть, что ситуацию с солнечным затмением 11 августа усугубляет ретроградный Плутон: из-за его влияния негативное воздействие этого затмение продлится до декабря этого года. Подробнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать.

Солнечное затмение: приметы

Читайте такжеСолнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасатьсяПо народным приметам, солнечное затмение предвещало плохой урожай. С астрономической точки зрения, это, конечно, никак не подтверждается – но в то же время эксперты уже прогнозируют подорожание хлеба в Украине на треть (из-за дефицита качественного зерна, на который уже успели пожаловаться).

Если во время солнечного затмения подвернуть ногу или (для женщины) сломать каблук – то это расценивается как намек от Вселенной, что «неправильным путем идете, товарищи».

Однако есть и хорошие приметы на солнечное затмение:

попасть под дождь или разлить воду – привлечь удачу;

сделать предложение любимому человеку – так как Солнце в момент затмение внешне начинает напоминать свадебное кольцо, то многие видят в этом добрый знак для будущей совместной жизни.

Обряды в солнечное затмение

Многие не смотрят на Солнце в период затмений и даже закрывают окна в доме – чтобы не впустить в жизнь «ущербную» ауру светила.

Зато солнечное затмение отлично подходит для очищения жизни от всего старого, лишнего и ненужного – от вещей до привычек. Поэтому борьбу со многими вредными привычками (бросать курить, например) люди стараются начать именно в день солнечного затмения.