Земля может за несколько лет превратиться в "парник"

13 августа 2018, 06:01

Парижское соглашение по проблеме изменения климата не спасет человечество от потепления.

Если температура поднимется еще на 4-5 градусов - начнутся беды
Если температура поднимется еще на 4-5 градусов - начнутся беды / Reuters

Парижское соглашение по проблеме изменения климата не спасет человечество от потепления: средняя температура на Земле все равно вполне может подняться на 3-4 градуса потому, что изменения, вызванные «безопасным» уровнем потепления, могут запустить цепную реакцию других сложных и необратимых изменений климата. 

Температура, таким образом, может превысить среднее значение за последние 1,2 миллиона лет, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Средняя глобальная температура сейчас превышает таковую доиндустриального периода - середины XIX века - примерно на один градус. Парижское соглашение, принятое в 2015 году, предполагает, что благодаря ограничению выбросов парниковых газов рост температуры, вызванный антропогенным воздействием на климат, не превысит два градуса Цельсия — это считается относительно безопасным порогом, при котором последствия изменения климата будут не такими тяжелыми.

Ученые из Австралийского национального университета оценили риск так называемого сценария «Земли-парника», при котором средняя температура на 4-5 градусов превышает доиндустриальный уровень, а уровень Мирового океана на 10-60 метров превышает нынешний.

Читайте такжеУченые выяснили: глобальное потепление грозит затоплением земель, на которых живут 5 миллионов людей«Выбросы парниковых газов от деятельности человека — не единственный фактор, определяющий температуру на Земле. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса Цельсия может запустить другие системные процессы, которые могут обеспечить дальнейшее потепление — даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы», — заявил Стеффен.

Сценарий «Земли-парника» чреват, в частности, разрушением большей части коралловых рифов и их экосистем, риском затопления прибрежных районов и неблагоприятными последствиями для сельского хозяйства во всем мире.

Напомним, ранее ученые предупредили: Земле грозит небывалая засуха и масштабные наводнения.

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