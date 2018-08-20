"Мирабелла в сельской школе". Психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами

Очень необычные имена являются причиной стресса для детей на всю жизнь, отметила психолог / 1zoom.ru

Психолог Виктория Носенко сообщила, что очень необычные имена являются причиной стресса для детей на всю жизнь.

Часто непривычные имена детям выбирают инфантильные (незрелые) родители, рассказала эксперт ТСН.

"У меня на самом деле наиболее травмированные люди — люди, травмированные очень редким именем и не очень уместным социумом, в котором они находились, ну из разряда Мирабелла в сельской школе среди Ань, Кать и Тань", — отметила собеседница.

По данным ученых, имена, которые легко произносятся, производят лучшее впечатление, а их владельцы даже занимают высокие должности в юридических фирмах. В некоторых странах власти пытаются контролировать выбор родителей имен для детей. В частности, в Исландии имя выбирают из утвержденного правительством списка.

Ранее психолог Наталья Холоденко утверждала, что у детей нужно отнимать гаджеты, не боясь истерик, зависимость от устройств является классической наркоманией. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.