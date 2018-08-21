"Учитесь говорить "нет". Супрун дала советы для соблюдения баланса между личной жизнью и работой

Ульяна Супрун посоветовала, как соблюдать баланс между личной жизнью и работой / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные экспертов, посоветовала, что для соблюдения баланса между личной жизнью и работой, в частности, нужно учиться говорить "нет".

Когда работа и личная жизнь находятся не в равновесии — возрастает уровень стресса, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"… люди, которые перерабатывают, склонны меньше следить за своим здоровьем, устают, недосыпают и часто питаются малопитательных едой", — отметила и.о. министра.

Советы для соблюдения баланса между личной жизнью и работой:

Управляйте своим временем

Супрун отметила, что нужно реалистично оценивать свои силы — если нет времени и ресурсов лучше отказаться или делегировать рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Необходимо стараться эффективно организовать бытовые задачи.

Планируйте

Чиновница утверждает, что стоит записывать все семейные события в отдельном календаре и по возможности ведите список дел, которые нужно сделать на работе и дома. "Эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела", — добавила она.

Учитесь говорить "нет"

"Если вас просят выполнить дополнительное задание — внимательно подумайте. Учтите время и усилия, которые вам нужны для выполнения этой просьбы. Если чувствуете, что не справитесь — не стесняйтесь отказывать", — написала чиновница.

Делайте производительные перерывы

"Большинство людей могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. После этого значительно снижается умение обрабатывать информацию. Если вас перебивают во время работы, вам нужно будет вдвое или даже втрое больше времени, чтобы вернуться к выполнению задания. Поэтому делите рабочее время на блоки с эффективными перерывами. Помните, лучший перерыв — двигательная активность", — посоветовала и.о. министра.

Оставляйте работу на работе

Супрун подчеркнула, что важно отделять рабочее время от личного. "Поэтому стоит создать своеобразные правила, когда работа и личная жизнь не должны пересекаться", — говорится в сообщении.

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время и быть физически активным.