Гороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на сентябрь-2018

В отличие от напряженного и катастрофичного августа, сентябрь будет просто прекрасным, обворожительным, великолепным… Если коротко – это будет великолепный сентябрь на высоких скоростях. Образно говоря, можно включать пятую скорость автомобиля и мчать – то, что люди не могли сделать на протяжении последних двух-трех месяцев, легко удастся реализовать в сентябре. В первый месяц осени будет удаваться если не все, то многое.

С самого начала, с 1 по 4 сентября, будет наблюдаться прекрасное положение Меркурия и Венеры, а это значит, что будет прекрасное время для контактов, связей, заключения договоров и подписания важных контрактов. Просто обалденный период!

К тому же, если Меркурий и Марс в сентябре были ретроградными, то в сентябре они будут в прямом движении. Все планеты будут летящими, стремительными, на высоких скоростях. Все это будет благоприятствовать тому, что многое будет удаваться.

Это будет прекрасное время для смены места трудоустройства и получения новой желаемой должности, а поиск работы обязательно увенчается успехом. Кроме того, результативным будет поиск финансов и недвижимости. В эти дни, да и фактически весь сентябрь смело можете покупать любые средства передвижения, в особенности автомобили. Удачными окажутся такого рода покупки, если они будут сделаны именно 1-4 сентября.

Затем, 6 сентября, Меркурий войдет в зодиакальный знак Девы и будет находиться в нем по 21 сентября. Именно в эти дни лучше выходить на новую работу, а работодателям – обновлять персонал.

7-9 сентября будет новолуние и сложится не очень благоприятный аспект. В это время возможно предательство друзей, разочарование в планах и проектах, сложные ситуации. Зато вблизи новолуния следует раздавать долги. Также, поскольку в это время будет аспект к Нептуну – символу иллюзий и обманов, вас могут "кидать", обманывать, легко можно попасться на удочку соблазна. Так что это время не особо благоприятное, поскольку возможна некая дезориентация.

Астролог Влад Росс / Главред

А вот далее начнется супермощный, обалденный аспект между Юпитером и Плутоном на растущей Луне. Это – "аспект миллионеров". C 10 по 17 сентября прекрасная взаимосвязь планет даст творческую конфигурацию, большую череду важных предложений, которые могут иметь "эффект разорвавшейся бомбы".

Кстати, политическим партиям я бы рекомендовал именно с 10 по 17 число при растущей Луне объявлять, кто от их политической силы будет участвовать в выборах. Например, если Святослав Вакарчук все-таки думает принять выдвинуть свою кандидатуру, то об этом намерении лучше объявить в 10-17 сентября.

Также это время наиболее оптимально для того, чтобы зарегистрировать фирму, открыть новый бизнес. Следует ловить этот "звездный час", поскольку любая даже мелкая фирма может превратиться в огромную корпорацию вроде Google и Apple. Это будет просто блестящее время, и его не стоит упускать зря. Кроме того, это благоприятное время для крупных инвестиций – просто великолепное, лучше не придумаешь.

С другой стороны, 9 сентября Венера войдет в зодиакальный знак Скорпиона, и до конца месяца сохранится непростая ситуация в любовных делах и семейных взаимоотношениях. Из-за этого могут начать рушиться браки. Особенно те, что уже находятся на грани разрыва, в этот период могут начать стремительно рассыпаться. Не рекомендую также расписываться 9-30 сентября, потому что Венера в Скорпионе может означать вдовство, то есть кто-то из супругов уйдет из жизни раньше, либо этот брак будут ждать какие-то экстремальные ситуации. Лучше этого избежать, и не оформлять свои отношения в этот период.

Далее сложится интересный аспект Марса в знаке Водолея, он совпадает с творческой конфигурацией мощного аспекта Юпитера и Плутона, "аспекта миллионеров". И с 11 сентября начнется очень динамичный и насыщенный период, когда могут активно реализовываться планы и проекты, создаваться новшества. В это время удачной будет покупка автомобилей.

Отдельно отмечу, что с 11 по 30 сентября – это будет очень благоприятное и подходящее время для того, чтобы организовать новые политические партии и другие крупные структуры, а также… чтобы устраивать забастовки. Любым активистам и профсоюзам я бы советовал начинать свои акции с 11 сентября: против повышения цен на газ, пенсионной реформы, неправильных решений, принимаемых правительством.

С 18 по 23 сентября будет прекрасное соединение Меркурия с Солнцем. Это блестящее время для того, чтобы организовывать и проводить какие-то семинары, тренинги. Это – подходящие дни для поездок и путешествий и благоприятны для презентации книг и рекламирования чего-либо.

21 сентября Меркурий войдет в зодиакальный знак Весы. С этого момента и до конца месяца повысится активность светской жизни. Потому используйте это время для рекламы, презентаций и продвижения чего-то. А еще этот период будет хорош для заключения браков, но – это касается лишь людей, которые долго живут в "гражданском браке", для них это благоприятные дни, чтобы закрепить на бумаге свои отношения.

25 сентября нас ждет полнолуние, заходящий узел в соединении с Марсом – это сложный период, когда возможна неясность, непростые ситуации. С 24 по 26 сентября надо быть готовыми к ударам по здоровью и кризисным ситуациям, потому в эти дни лучше сидеть "тише воды, ниже травы", не предпринимать никаких важных действий.

Зато 27-30 сентября будет отличное время для реализации каких-то спортивных программ, начала тренировок. Возможны новые активные события. Благоприятно также будет заняться организацией бизнеса и созданием предприятий.

Самая интересная и блестящая дата в этом месяце, которая только может быть – это 11 сентября. Несмотря на то, что у всех она в первую очередь ассоциируется с трагическим событием – днем гибели башен-близнецов в США. Однако именно в этом году 11 сентября расположение планет на небе будет великолепнейшим, потому смело можно начинать в этот день нечто масштабное и великолепное.

Катастрофические ситуации и аварии возможны с 15 по 19 сентября, потому лучше не летать самолетами и далеко не выезжать – Марс будет в квадрате к Урану, в жестком аспекте.

24-26 сентября также будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия. А в Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов.

Но в целом, за исключением всего нескольких дат, сентябрь, с точки зрения звезд, будет просто великолепен.

Гороскоп для каждого из знаков Зодиака на сентябрь 2018 года

Счастливчики месяца:

Водолей

Водолеев ждет блестящий период, период переосмысления многого. Сентябрь для них будет временем новых проектов и планов. Когда Марс войдет в Водолея, представителям этого знака будет сопутствовать удача во всех их начинаниях. Причем все эти старты и начинания будут с очень большим прицелом, на десятилетия вперед. Они смело могут браться за учреждение новых предприятий, фирм, поступать на новую работу, полностью менять профессию, переориентироваться, пересматривать свое место в обществе, выдвигаться на главные роли, возглавлять коллективные энергии. Водолеи, не бойтесь что-то радикально менять в сентябре – Гольфстрим удачи будет нести вас стремительно вперед! Сентябрь будет удачным и плодотворным периодом практически во всем. Единственное – в первый месяц осени Водолеям лучше поостеречься и воздержаться от занятий экстремальными видами спорта, потому что Марс дает опасность травм, несмотря на всю удачу и успех. Так что лучше не прыгайте с парашютом в сентябре.

Лев

Львам тоже стоит приготовиться к хорошему плодотворному и творческому периоду в сентябре. У них могут складываться прекрасные заграничные поездки и дальние путешествия. Львы в сентябре могут встретить любовь всех их жизни. В этот период им стоит объединяться с другими для творческих проектов. Удачной будет концертно-гастрольная деятельность. У Львов будет кипучая энергия в сентябре. Кроме того, советую Львам активно заниматься любовью в сентябре – зачатые в это время дети могут оказаться выдающимися личностями.

Скорпион

На Скорпионов в сентябре просто будет падать "манна небесная". Внезапно они могут стать миллионерами. Потому, Скорпионы, смело играйте и покупайте лотерейные билеты, потому что билетик, который вы случайно вытянете, может оказаться тем самым выигрышным и счастливым. Скорпионов ждет удача и везение в контактах и связях, и нужные им люди будут вовремя появляться на горизонте. Представителей этого знака ждет полнейшая удача, в том числе в финансовых и коммерческих делах.

Телец

У Тельцов тоже будет блестящий плодотворный месяц, особенно это будет касаться их финансов и деятельности. Тельцам, как никому другому, в сентябре благоприятно менять направление своей деятельности и место работы. Им стоит рисковать, поскольку это может привести к повышению в должности. Потому можно смело брать на себя ответственность, оно того стоит.

Лузеры сентября:

Козерог

Сложный период ждет Козерогов. Их могут подставить или "кинуть". Им лучше не принимать важных решений. Тем не менее, поскольку общая энергетика сентября благоприятна практически для всех, слишком большого негатива в жизни Козерогов не предвидится. Однако советую не вкладывать деньги в недвижимость, не делать крупных финансовых вложений, поскольку есть риск оказаться втянутыми в какие-то аферы. Сентябрь для Козерогов – это лучший месяц для санаторно-лечебного отдыха и расслабления. Пора отдохнуть от напряжения, которое было летом.

Рак

У Раков тоже сложится не очень благоприятная ситуация. У них начнутся выяснения отношений и ссоры с друзьями. Может даже случиться так, что можно разругаться с теми, с кем всю жизнь дружили. Особенно все это может произойти за столом, во время пьянки, на эмоциях. Так что старайтесь избегать таких ситуаций, иначе можете рассориться со всем окружающим миром. У представителей этого знака Зодиака могут затормозиться их планы и проекты или воплощаться в жизнь не так, как бы им хотелось. Но все-таки не все так плохо, поскольку сентябрь – это благоприятное время для всех.

Овен

Следует приготовиться к непростым ситуациям и Овнам. В первую очередь, это будет касаться взаимоотношений с родственниками, которые могут стать крайне напряженными, вплоть до того, что может дойти до суда. У Овнов в сентябре велик риск судебных разбирательств и противостояния. Их могут вдруг невзлюбить соседи, они могут переругаться с окружением. У Овнов повышенная катастрофичность, особенно это касается боксеров, футболистов, тех, кто занимается какими-то единоборствами – одним словом, спортсменов.

Весы

Нехороший период ждет и Весов. Это будет время двойственностей. Сложные ситуации могут возникать в любовных делах. В сентябре они могут разоблачать своих супругов, уличая в измене. Кроме того, есть риск притянуть к себе альфонса или того, кто со временем их бросит. Потому в плане личных отношений, особенно с 9 сентября, когда Венера войдет в Скорпиона, будет сохраняться напряженный период. Также Весам не стоит думать, что на другой работе им будет лучше – лучше не будет. Потому лучше не предпринимать каких-то важных шагов относительно карьеры и финансовых дел.

Нейтральный месяц ждет:

Рыбы

В целом положительным сентябрь будет для зодиакального знака Рыб. Особенно благоприятен для них будет отдых, острова, дальние путешествия. Могут возникать амурные ситуации в дороге. Именно Рыбам во второй половине месяца может фартить в плане личных отношений. Могут сложиться благоприятные ситуации для протекции. Однако в первой половине месяца могут быть сложные ситуации с деньгами. Рыбы могут соблазняться на неприлично масштабные финансовые предприятия, которые могут превратиться в аферу против них. Потому Рыбам следует быть очень осторожными в инвестициях, особенно в первой половине месяца.

Дева

Похожая ситуация будет и у Дев, их ждет двойственный месяц. Первая половина сентября будет блестящей, когда Меркурий войдет в знак Девы. В это время все хорошо будет складываться на работе, в бизнесе, удачными будут контакты и связи. Но все будет так хорошо, пока Меркурий не войдет в Весы, то есть до 21 сентября. После этого они рискуют стать жертвой воров, обманщиков, шарлатанов. Потому следует поостеречься и не поддаваться разного рода финансовым соблазнам. Также это будет время, когда Девы могут недополучать прибыль.

Стрелец

Двойственный месяц ждет и Стрельцов. Благоприятной будет вторая половина месяца, когда будут возможны удачные поездки, приключения, трудоустройство. У Стрельцов будут складываться хорошие ситуации с близкими людьми. В любовных делах тоже будет все в порядке. Однако в первой половине месяца Стрельцы могут столкнуться с такой ситуацией, что они будут стучаться в разные двери, но им не будут открывать. Возможны конфликты с соседями, дойти может даже до мордобоя, например, если кто-то рядом со Стрельцом включит болгарку рано утром. Так что представителям этого знака следует опасаться конфликтов.

Близнецы

У Близнецов удачной будет первая половина месяца, особенно удача будет сопутствовать в работе и финансовых делах. В этот период возможны хорошие вложения и выгодные покупки. А также для Близнецов, как ни для кого другого, благоприятной будет покупка недвижимости и автомобилей. Но во второй половине месяца Близнецы столкнутся со сложными ситуациями с вышестоящими лицами, с давлением властей, вызовами "на ковер". Им тяжело будет вписываться в сроки и делать все вовремя. Также в конце месяца Близнецам следует быть аккуратными, потому что для них наступит крайне аварийный период.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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