"Гниение изнутри": психолог объяснила, почему не стоит обсуждать людей

Обсуждение человека в случае несогласия с ним приводит к эмоциональному гниению изнутри, предупредила психолог / УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко сообщила, что обсуждение человека в случае несогласия с ним приводит к эмоциональному гниению изнутри.

В большинстве случаев обидчики даже не узнают о том, что именно расстроило в их поведении другого человека, написала эксперт на своей странице в Instagram.

"… обсуждать за спиной, что ты прав, а твой оппонент — всего лишь "дурачок", несложно. А посмотреть в глаза, высказать несогласие, выдержать неловкость и выслушать ответ — это страшно", — добавила она.

По словам психолога, кухня каждого дома, курилка каждого офиса отягощены обсуждениями — как несправедлив муж, руководитель, президент страны, учительница в школе ребенка, соседка, подруга детства, и это — тупик.

"Ситуации продолжают обсуждать, однако ничего не меняется. Люди эмоционально гниют изнутри, а через время срываются на детях, друзьях, собственном теле. Нужно пробовать выговаривать несогласие. Это развитие и вас, и вашего оппонента, а отвернуться и ябедничать — детская забава!", — утверждает кандидат философских наук.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что если человек обидел словом, то сказать "извини" для прощения достаточно, но в случае нанесения обиды поступком — исправлять ситуацию нужно действиями.