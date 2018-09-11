Бомбический период. Астролог рассказал, что нужно и нельзя делать 10-17 сентября

11 сентября 2018, 06:33

11 сентября - идеальная дата для реализации масштабных планов.

Знаки Зодиака_астрология

C 10 по 17 сентября 2018 года начнется супермощный, обалденный аспект между Юпитером и Плутоном на растущей Луне - "аспект миллионеров". Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, с 11 сентября начнется очень динамичный и насыщенный период, когда могут активно реализовываться планы и проекты, создаваться новшества.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака"На этой неделе прекрасная взаимосвязь планет даст творческую конфигурацию, большую череду важных предложений, которые могут иметь "эффект разорвавшейся
бомбы". Это время наиболее оптимально для того, чтобы зарегистрировать фирму, открыть новый бизнес. Следует ловить этот "звездный час", поскольку любая даже мелкая фирма может превратиться в огромную корпорацию вроде Google и Apple. Это будет просто блестящее время, и его не стоит упускать зря. Кроме того, это благоприятное время для крупных инвестиций – просто великолепное, лучше не придумаешь. Удачной также будет покупка автомобиля", - отметил Росс.

Эксперт отметил, что эта неделя - благоприятное и подходящее время для того, чтобы организовать новые политические партии и другие крупные структуры, а также, чтобы устраивать забастовки.

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Астролог добавил, что самой интересной и блестящей датой в этом месяце обещает стать 11 сентября.

"Дата 11 сентября у всех в первую очередь ассоциируется с трагическим событием – днем гибели башен-близнецов в США. Однако именно в этом году 11 сентября расположение планет на небе будет великолепнейшим, потому смело можно начинать в этот день нечто масштабное и великолепное", - отметил он.

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньгиЕдинственный негатив, который, по словам Росса, ждет нас на этой неделе - непростая ситуация в любовных делах и семейных взаимоотношениях.

"9 сентября Венера войдет в зодиакальный знак Скорпиона, из-за этого могут начать рушиться браки. Особенно те, что уже находятся на грани разрыва, в этот период могут начать стремительно рассыпаться", - сказал эксперт.

Он также рекомендовал не вступать в брак 9-30 сентября, поскольку такой союз будут ждать какие-то экстремальные ситуации, высока вероятность вдовства.

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