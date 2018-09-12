"Ждем последствий 12-13 сентября": до Земли добрались последствия супербури

Чем грозит Земле магнитная буря / replyua.net

11 сентября Землю атаковала супербуря. Однако в полной мере ощутить на себе ее последствия Земля сможет только 12-13 сентября.

Именно в эти среду-четверг земной атмосферы успеют достигнуть поток ионизированных частиц, который высвободила магнитная буря, пишет Science Alert. Возможны перебои в работе техники (в частности, могут сбоить GPS-навигаторы), а также ухудшение здоровья у метеозависимых людей.

Однако есть и "плюсы", добавили ученые. Благодаря тому, что супербуря прогреет ряд территорий Земли, тут ожидается ясная погода. В частности, следующие 10 дней будут по-летнему теплыми по всей Украине.

Кроме того, полярные сияния в ближайшие дни будут представлять собой особо яркое зрелище.

Напомним, есть способы улучшить самочувствие в такие периоды. Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.